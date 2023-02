Jaké to je závodit na evropské úrovni, jsme se Jakuba zeptali v následujícím rozhovoru:

Jak vnímáš svůj výsledek na mistrovství Evropy a kam ho řadíš v žebříčku svých dosažených úspěchů?

Výsledek vnímám velmi pozitivně. Společně s pátým místem na loňském Mistrovství Evropy je to jeden z mých doposud největších úspěchů.

S jakým očekáváním jsi jel na Kypr?

Radši jsem se snažil nemít žádná očekávání, abych sám na sebe nevyvíjel zbytečný tlak.

Jak probíhala příprava na mistrovství a v čem se liší od běžného trénování?

Příprava začínala už loni v listopadu hned po mistrovství světa. Byla rozložená přes tuhle dlouhou dobu tak, aby nejlepší forma vyšla právě na mistrovství Evropy. Liší se hlavně rozložením technické a atletické části tréninků.

Lidé se procházeli po Orlíku. Nevstupujte na led, varuje policie

Patříš k ostříleným závodníkům, přesto je asi účast na tak velkých závodech jiná. Pracovala nervozita, popř. jak s ní bojuješ?

Hodně pomohlo, že už jsem na podobných závodech několikrát byl. Tentokrát se mi podařilo nervozitu potlačit a soustředit se jen na výkon. Někdy je ale docela těžké se nenechat rozhodit atmosférou soutěže.

Díky karate cestuješ nejen po České republice, ale po celém světě. Hraje roli, kde se závody konají, že se třeba víc těšíš, nebo to takhle nevnímáš a vidíš stejně jen hotel a halu…

Z hlediska soutěže je nejzásadnější časový posun. Dokud neskončí turnaj, tak se ani moc na destinaci soustředit nedá. Po závodě se samozřejmě rád podívám na nějaká významná turistická místa v okolí.

Hodiny na radnici opět fungují. Budou teď zcela přesné, řídí se pomocí GPS

Čím tě karate uchvátilo? Co bys vzkázal těm, kteří o něm uvažují, aby se pro tento sport rozhodli?

To ani sám úplně nevím. Prostě mě to od mala nějak chytlo. Asi všestrannost tohoto sportu, historie a kultura bojových umění. Také rád trávím čas s celým oddílem. Kdo o karate uvažuje, měl by si ho určitě vyzkoušet. Je třeba si najít to své, protože nejdůležitější je se bavit.

Končíš základní školu. Jak se ti daří skloubit závodění a trénování se školou a změní se něco po nástupu na střední školu?

I když absencí je určitě až dost, tak stále učivo zvládám vcelku dobře. Značně pomáhá i pochopení ze strany školy. Po nástupu na střední doufám, že se na tom nebude muset nic měnit a budu moci pokračovat stejně jako doteď.