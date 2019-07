Na tomto šampionátu startoval i atlet našeho regionu, písecký dorostenec Jakub Budil z atletického oddílu Atletika Písek.

V neděli 30. června se postavil na start v běhu na 3 000 m dorostenců. Soupeřem mu bylo dalších devatenáct kvalitních, a dle průběžných republikových tabulek, nejlepších dorostenců z celé ČR.

Písecký atlet šel do závodu, aby sobě, i svému trenérovi a otci v jedné osobě, dokázal svou výkonnost získanou v pravidelných tréninkových jednotkách během uplynulého období, ve kterém se Jakub lepšil od závodu k závodu.

Společným cílem otce-trenéra a svěřence-Jakuba byla účast na letošním MČR. To se podařilo a oba jeli na Moravu dokázat sobě i svým příznivcům, že to dělají dobře.

Samotný závod písecký běžec rozběhl opatrně, aby mu ve velkém vedru nedošly síly. Postupně, dle dohody s trenérem, své tempo zrychloval, aby ho v závěru vystupňoval ke krásnému osmému místu v ČR a zároveň k vytvoření nového osobního rekordu 9:23,86 min. Nutno dodat, že tento závod byl prvním závodem Jakuba na MČR na dráze a dá se hodnotit jako velice úspěšný. V průběžných letošních republikových tabulkách dorostenců je písecký běžec na devátém místě v ČR a v jihočeských tabulkách se dostal na vedoucí pozici.

A takto zhodnotil účast, výkon a umístění svého syna a svěřence otec a trenér Roman Budil: "Kuba se na své premiérové MČR na dráze moc těšil. Příprava na něj proběhla podle našich představ, a tak v tomhle směru jsme mohli být hodně klidný. Do Olomouce jsme odjížděli s přáním skončit v TOP 10. Na start 3 000m se v neděli 30.6. postavilo 19 borců. Pro Kubu to byl na této distanci teprve druhý závod, ale po výstřelu to nebylo vůbec znát. Nohy ho nesly v pravidelném tempu ke krásnému výkonu. V polovině trati se pohyboval kolem desátého místa. Třetí kilometr (3:04) ukázal, že si v horku opravdu síly rozložil výborně. Uvolněným krokem se propracoval na cílové osmé místo a stupňovaný závěr mu navíc přinesl osobní rekord. Celkově mu toto MČR dalo další velké zkušenosti."

Josef Fuka