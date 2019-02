Písek – Svůj druhý titul mistra republiky v supermotu čtyřkolek oslavil písecký matador Vladimír Bouška. „Tohohle druhého si cením víc, protože jsem ho nečekal," svěřil se úspěšný závodník.

Vladimír Bouška (uprostřed) slaví mistrovský titul. | Foto: Deník

Závěrečný závod se uskutečnil na konci září v Sosnové na Českolipsku. Dlouho ale nebylo jasné, jestli se vůbec sejde dostatečný počet čtyřkolkářů a tato disciplína se pojede. „Den předtím jsem dělal fasádu, odvozil jsem snad padesát koleček suti a byl jsem strhaný jako angrešt, když mi kolegové zavolali, že v Sosnové pojedeme. Nevím, jestli má takovou přípravu na závod třeba Valentino Rossi," s úsměvem Bouška vzpomíná na letošní závěrečný závod.



V Sosnové už ale Jihočech nikoho nenechal na pochybách, že si přijel pro mistrovský titul. V kvalifikaci skončil druhý a poté vyhrál první finálovou jízdu, což mu definitivně zajistilo druhý domácí primát v kariéře. „Hned po první jízdě za mnou přišla televize a bouchli jsme i šampaňské. Radost byla veliká," pochvaloval si Alt Rossi, jak píseckého pilota přezdívají.



Druhou finálovou rozjížďku už tak mohl absolvovat bez větších nervů. „Příliš se mi nepovedl start a nakonec jsem dojel druhý za Janem Tomanem. Celkově mi to ale stačilo na vítězství v závodě v Sosnové. Lepší závěr sezony jsem si snad ani nemohl přát," netajil Jihočech velkou spokojenost.



Jak už bylo řečeno, druhého titulu v kariéře si cení ještě víc než toho prvního. „Tenhle je o to cennější, že jsem s ním nepočítal. Ale maximálně jsem se snažil a nakonec to vyšlo, i když jsem měl samozřejmě i kus štěstí. Jsem rád, že mám tituly dva. Většina mých soupeřů mám buď jen jeden, nebo žádný," uvádí.



Oslava prý byla více než důstojná. „Chtěl bych poděkovat rodině a hlavně manželce, která mi nejvíce fandila. Dále mechaniku Pepovi, který se mi perfektně staral o čtyřkolku, a také dalšímu mechaniku Láďovi, jenž pečoval o srdce čtyřkolky, kterým je motor. A také samozřejmě všem sponzorům," posílá na dálku dík svým nejbližším.



Domácí titul prý obhajovat v padesáti letech nebude. „V Česku končím, protože tady jezdí na závody jenom pár jezdců. Ale pojedu kompletní německý šampionát. To je šest závodů, na které jezdí kolem pětadvaceti účastníků. To jsou pořádné závody," tvrdí.

Německý šampionát čítá šest závodů. „Ale dva se jedou u nás v Chebu, jeden v Pasově a jeden v Řeznu. To jsou všechno přijatelné vzdálenosti. Jenom Hamburg a Brémy jsou trochu dál, ale zvládnout se to dá," ujistí.



Úvodní závod se jede v Německu už v lednu příštího roku v Pasově, kde se závodí v hale. Zimní přestávku tak bude mít Bouška hodně krátkou. „Dodělám tu fasádu a mohu znovu začít," směje se. „Něco natrénuji na motokrosové čtyřkolce a půjdeme na to," těší se na novou výzvu.