Mnozí Písečáci ho znali z ordinace praktického lékaře, ve které vykonával pediatrickou praxi. Sportovní fanoušci si doktora Rudolfa Žabu spojí především s píseckým házenkářským klubem, kde se během několika málo let stal jednou z hlavních tváří.

Rudolf Žaba začal svou misi u písecké házené v roce 2005, tedy v době, kdy se tým žen kvalifikoval do nejvyšší československé soutěže. Pozici lékaře obsazuje každý klub z vyšších lig v jakémkoli odvětví sportu, ale málokterý doktor svůj vztah k oddílu posune na takovou úroveň, aby se postavil do jeho čela. Rudolf Žaba byl jedním ze srdcařů, dobrovolníků, který se díky lásce k házené a sportu celkově stal v roce 2008 jednomyslně zvoleným předsedou házenkářského klubu TJ Sokol Písek a vydržel v této funkci až do osudné neděle 11. srpna. Dále působil jako jednatel Tělovýchovné jednoty Sokol Písek a pracoval ve sportovní komisi rady města Písek.

„Každý, kdo s ním jednal, musel ocenit jeho vždy přímé jednání bez kliček a na rovinu. Není dnes mnoho dobrovolníků, kteří pracují pro sport v našem městě s takovým nasazením, jako to dělal Rudolf Žaba, a o to citelnější je to ztráta. Doktore, budete nám hodně chybět,“ řekl na adresu zesnulého Rudolfa Žaby nejbližší spolupracovník ze světa házenkářského sportu a písecký zastupitel Michal Horák.

Poslední rozloučení s doktorem Rudolfem Žabou se uskuteční v úterý 20. srpna na lesním hřbitově v Písku.