Tým od Otavy přicestoval bez své nemocné trenérky Kateřiny Hromádkové, která tak zápas sledovala pouze přes obrazovku. A viděla vyrovnaný souboj od první do poslední minuty, v němž se skóre přelévalo ze strany na stranu a žádný ze soupeřů nedokázal výrazněji odskočit. Na konci úvodního dějství tým od Otavy přišel o nejlepší střelkyni soutěže Terezu Pokornou, jež po třech vyloučeních uviděla červenou kartu, ale dokázal se s tím vypořádat. Její spoluhráčky zabojovaly a v závěru strhly velmi důležité vítězství na svou stranu.

„První poločas přinesl zcela vyrovnanou házenou, bohužel na jeho konci uviděla červenou kartu naše ústřední střelkyně Tereza Pokorná, což se jevilo jako výrazná komplikace. Ale holky se semkly, vzaly zodpovědnost na sebe a hrály odvážně. Velké uznání si zaslouží všechny hráčky, vyzdvihnout musím brankářku Kržovou, která především ve druhé půli předvedla řadu výborných zákroků a tým podržela, dále Chlupovou se Součkovou, které místo Pokorné držely střelecký prapor, nad své poměry zahrála třeba Adéla Velková. To oslabení nás paradoxně ještě víc stmelilo, z holek čišelo odhodlání a podaly velmi bojovný výkon,“ hodnotila duel „na dálku“ písecká trenérka Kateřina Hromádková.

MOL liga pomalu finišuje a její účastníci mají před sebou většinou pět či šest duelů. Další velmi důležitý Písečanky čeká v sobotu 26. března, kdy ve své hale hostí Slavii (15 hodin). Jihočešky, které jsou v tabulce páté, by se v případě výhry již výrazně přiblížily vysněné metě, naopak pro pražský celek je to jedna z posledních možností, jak ještě oživit naděje na účast v play off.

Handball PSG Zlín – Sokol Písek 31:32 (15:15)

Branky: Daňková 12/4, Štipčáková 4, M. Sekulová 4, Kolářová 3, Sedláčková 3, L. Sekulová 3, Kříčková 2 – Součková 7, Chlupová 7, Stellnerová 6, Pokorná 5, A. Velková 5, Bicanová 1, Merglová 1. Sedmimetrové hody: 5/4: 0. Vyloučení: 3:5. ČK: 0:1 (Pokorná). Rozhodčí: Bubeníček, Petruška.

Další výsledky 22. kola:

Kynžvart – Stupava 39:17, Hodonín – Poruba 28:32, Michalovce – Olomouc 35:27, Most – Šala 32:25, Dunajská Streda – Plzeň 26:22, Chorzów – Slavia 29:29.

MOL liga ženy

1. Michalovce 21 19 1 1 706:437 39

2. Most 20 19 0 1 684:462 38

3. Dunaj. Streda 20 16 1 3 591:497 33

4. Kynžvart 21 14 0 7 616:548 28

5. Písek 21 12 1 8 587:588 25

6. Šaľa 21 9 2 10 579:544 20

7. Olomouc 20 7 6 7 539:509 20

8. Plzeň 21 9 2 10 525:553 20

9. Slavia Praha 22 8 3 11 613:610 19

10. Poruba 21 8 1 12 538:571 17

11. Chorzów 22 7 2 13 624:666 16

12. Zlín 21 5 3 13 544:617 13

13. Hodonín 22 2 0 20 504:659 4

14. Stupava 21 1 0 20 355:744 2