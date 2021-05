Střetnutí na západě Čech znovu potvrdilo, že Plzeň nepatří mezi oblíbené soupeře Jihočešek. Od počátku to byl boj a přetahovaná o každý gól. Družstvo od Otavy si sice dokázalo vybudovat až tříbrankové vedení (11:8 a 12:9), ale do přestávky o něj zase přišlo – 13:13.

Plzeňské hráčky „kousaly“ i po změně stran, ale Sokol si trpělivou hrou, krůček po krůčku, začal postupně budovat výraznější náskok, k němuž mu pomohly i dvě tříbrankové šňůry (24:19 a 28:21). Závěr střetnutí už si písecký celek s přehledem pohlídal a připsal si zasloužené vítězství.

„Utkání se pro nás nevyvíjelo úplně příznivě, jak bychom si přáli. Začátek byl hodně vyrovnaný, a přestože jsme si postupně dokázali vypracovat náskok, nedokázali jsme jej udržet. Z toho jsem byla zklamaná i naštvaná. Po přestávce se však holky naštěstí semkly, dokázaly získat pár dobrých míčů v defenzivě a následně z rychlých protiútoků vstřelit důležité branky, čímž se nám podařilo vytvořit rozhodující náskok. Hráčkám jsem před utkáním zdůrazňovala, že konkrétně s Plzní půjde o to hrát trpělivě a jsem ráda, že se nám to nakonec povedlo. Konečný výsledek vyznívá poměrně příznivě, ale bylo to těžké a utkání dlouho nebylo rozhodnuté,“ zhodnotila vystoupení svého celku písecká trenérka Kateřina Hromádková.

V předposledním zápase skupiny o záchranu házenkářky Sokola v sobotu 22. května přivítají Zlín (15 hodin) a půjde v něm o přímý souboj o konečnou pátou příčku tuzemské elitní soutěže.

"Čeká nás nevyzpytatelný protivník, jak ostatně naznačují poslední vzájemné výsledky, kdy jsme doma se Zlínem prohráli o deset gólů a pak jsme stejným rozdílem uspěli na jeho půdě. Domácí prostředí tedy asi moc roli nehraje. Známe se, už se nemáme moc čím překvapit, takže asi půjde spíše o momentální formu či rozpoložení a rozhodovat budou maličkosti. My se hlavně musíme co nejvíce koncentrovat na vlastní hru, na to co chceme předvádět my. Očekávám velice těžký souboj, ale chceme v něm uspět a vybojovat konečnou pátou příčku,“ tvrdí Kateřina Hromádková.

DHC Plzeň – Sokol Písek 26:31 (13:13)

Branky: L. Galušková 5, Kantnerová 4/1, D. Galušková 3, Vlachová 3, Voráčková 2, Bušauerová 2, Franzová 2, Kepková 1, Šmrhová 1, Melicharová 1, Drozdová 1, Formanová 1 – Boorová 7, Pokorná 7/1, Pešková 5, Kubišová 4/2, Stellnerová 3, Svobodová 2, Součková 1, Housková 1, B. Velková 1. Sedmimetrové hody: 4/1:4/3. Vyloučení: 4:7. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Barták, Hladký.

Další výsledek: Hodonín - Zlín 16:20 (6:6).

MOL liga žen - play out

1. Handball PSG Zlín 4 3 0 1 98:85 21

2. Sokol Písek 4 3 1 0 117:92 20

3. DHC Plzeň 4 1 1 2 96:105 11

4. HK Hodonín 4 0 0 4 79:108 4