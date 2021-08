Jihočešky v 63. ročníku Poháru míru odehrály tři utkání. Nejprve prohrály třináctibrankovým rozdílem s domácí Zorou, poté ještě o gól výrazněji se slovenskou Šaľou a na závěr si připsaly desetibrankovou porážku s novým účastníkem MOL ligy z polského Chorzówa. Celkem tedy inkasovaly rovných 100 branek a obsadily poslední příčku. Turnaj ovládly s plným počtem bodů olomoucké házenkářky.

„Pro nás to byla první utkání z plného tréninku. Trochu jsem očekávala, že nám míč bude spíše překážet, protože doposud jsme se věnovali především kondiční přípravě. Turnaj nám zároveň odhalil nedostatky, na nichž musíme ve zbývající fázi před startem nového ročníku soutěže pořádně zapracovat. Každopádně zápasy se silnými protivníky pro nás byly přínosné, ale zároveň nám také trochu otevřely oči, že máme před sebou ještě spoustu práce. Na druhou stranu, výsledky v náš neprospěch vyzněly tak jednoznačně, že je to pro mě zklamání. Doufám, že to poslouží jako zdvižený prst a děvčatům to dodá potřebnou motivaci k tomu, aby v další přípravě pokračovaly s ještě větší intenzitou,“ zhodnotila turnaj písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Házenkářky Sokola, jež na Hané nastoupily ještě bez nové akvizice brankářky Evy Bezpalcové z mistrovského Mostu, mají od středy do soboty krátké soustředění nedaleko Písku, v rámci něhož by měly odehrát i dva přípravné duely. Do MOL ligy vstoupí první víkend v září, kdy doma přivítají tým Šaľy.

Pohár míru

DHK Zora Olomouc – Sokol Písek 33:20 (17:9)

Rozhodčí: Kräuter, Škroch. Sedmičky: 5:3: 2/2. Vyloučení: 2:1.

Olomouc: Haládíková, Poláčková – Kapsová, Sovová 5, Protivánková 4, Kašpárková 4, Přikrylová 3, Roupcová 1, Krajčovičová 4, Machačová, Fryčáková 3, Možíšová 1, Hejlová 4, Kučová 2/1, Kubálková 2, Kubáčková 2/1.

Písek: Preslová, Kržová – Kubišová 4/1, B. Velková 1, Nosková, Dolejšová 1, Brousilová, Pokorná 3/1, A. Velková 1, Merglová, Svobodová 1, Bicanová 2, Stellnerová 4, Chlupová 2, Součková 1, Boorová, Pešková 1.

Slovan Duslo Šaľa – KPR RUCH Chorzów 31:29 (11:13)

Rozhodčí: Kräuter, Škroch. Sedmičky: 10/3:4/3. Vyloučení: 3:4.

Šaľa: Voržáčková, Furgaláková – T akáčová 7/1, Rácková 1/1, Špendlová, Vargová 6/5, Königová 3, Pocsiková 4/2, Matušincová 2, Tulipánová 2, Ratvajská 1, Zlatinská, Varjassiová 4.

Chorzów: Grycwevska – Polanska 10/1, Masalova 1, Tyszczak 1, Kolonko 1, Doktorczyk 3, Masiuda 1, Kurek, Gryczewska 1, Radlak, Grabińska 5, Stokowiec 5.

KPR RUCH Chorzów – DHK ZORA Olomouc 34:35 (16:15)

Rozhodčí: Vychodil, Valášek. Sedmičky: 4/4: 3/1. Vyloučení: 5/3:3/3.

Chorzów: K. Grycwevska 5, Polanska 4/1, Masalova 11, Tyszczak, Kolonko, Doktorczyk 2, Masiuda 4, M. Gryczewska 1, Radlak, Grabińska 1, Stokowiec 6.

Olomouc: Poláčková, Polášková – Závišková 2, Kapsová 1, Jansová, Kašpárková 3, Přikrylová 6, Roupcová, Krajčovičová 5, Machačová 1/0, Fryčáková 5, Možíšová 2, Hejlová 1, Kuxová 3/1, Kubálková, Kubáčková 7/2/.

Sokol Písek – Slovan Duslo Šaľa 21:35 (15:18)

Rozhodčí: Vychodil, Valášek. Sedmičky:0:3/3. Vyloučení: 6:2.

Písek: Preslová, Kržová – Kubišová 2, B. Velková 4, Nosková, Dolejšová , Brousilová, Pokorná 5, A. Velková, Merglová, Svobodová, Bicanová, Stellnerová 7, Chlupová 2, Součková 1, Boorová, Pešková 1.

Šaľa: Voržáčková, Furgaláková – Takáčová 3, Rácková 6/1, Špendlová 1, Vargová 4, Königová 3, Pocsiková 5, Matušincová 6, Tulipánová 3/1, Ratvajská 4, Zlatinská 2, Varjassiová 1.

Sokol Písek – KPR RUCH Chorzów 22:32 (11:16)

Rozhodčí: Vychodil, Valášek. Sedmičky: 4/2:8/4. Vyloučení: 2:1.

Písek: Preslová, Kržová – Kubišová 4/1, B. Velková, Nosková 1, Dolejšová 2, Brousilová, Pokorná 6/1, A. Velková, Merglová 1, Svobodová, Bicanová, Stellnerová 1, Chlupová 1, Součková 1, Boorová 4, Pešková 1.

Chorzów: K. Grycwevska 5, Polanska 4/1, Masalova 1/3, Tyszczak 1, Kolonko 1, Doktorczyk 4, Masiuda 3/1, M. Gryczewska 3, Radlak 2, Grabińska 2, Stokowiec 5.

DHK ZORA Olomouc – Slovan Duslo Šaľa 21:20 (10:7)

Rozhodčí: Vychodil, Valášek. Sedmičky: 0/2:3/1. Vyloučení: 1:1.

Olomouc: Haládíková, Poláčková – Závišková 2/1, Kapsová, Jansová 3, Sovová , Kašpárková 2, Přikrylová 3, Roupcová, Krajčovičová 1, Machačová, Fryčáková 3, Možíšová 1, Hejlová 3, Kuxová 1, Kubálková 4, Kubáčková 0/1.

Šaľa: Voržáčková, Furgaláková – Takáčová 2, Rácková 2/1, Špendlová, Vargová 1/1, Königová 2, Pocsiková 5, Matušincová 3/1, Tulipánová 4, Ratvajská, Zlatinská, Varjassiová 1.

Individuální ocenění

Nejlepší střelkyně: Marcelia Polanska (Chorzów) 17 gólů

Nejlepší brankářka: Zuzana Haládíková (Olomouc)

Nejlepší hráčka: Nikola Rácková (Šaľa)

Konečné pořadí

1. DHK Zora Olomouc 3 3 0 0 89:74 6

2. Slovan Duslo Šaľa 3 2 0 1 86:71 4

3. KPR Ruch Chorzów 3 1 0 2 95:88 2

4. Sokol Písek 3 0 0 3 63:100 0