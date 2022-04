Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Úvodní poločas se nám vůbec nepovedl. Nevím, zda to přisuzovat nervozitě z důležitosti zápasu. Trápili jsme se, nebyli jsme schopni prosadit se na postavenou obranu Plzně a naopak jsme v defenzivě hodně chybovaly. Po změně stran však hráčky zabojovaly a výsledek aspoň zkorigovaly do přijatelné podoby, ale síly na to zápas otočit už jsme neměli. Porážka nás velmi mrzí, zvlášť když za námi dorazilo hodně příznivců z Písku, kteří dokázali vytvořit skvělou atmosféru. Za podporu jim moc děkujeme, ale bohužel jsme si situaci zkomplikovali. V závěrečném duelu, který s definitivní platností rozhodne, hostíme Olomouc, která je naším přímým konkurentem v boji o postup do vyřazovací fáze, Věřím, že domácí palubovka bude naší výhodou. Zápas se hraje už v středu, moc času na to vymýšlet něco nového není. Chtěli bychom navázat na poslední úsek naší hry v Plzni. Víme, že nám stačí bod, ale na remízu se v házené hrát nedá. Věřím, že klíčové utkání zvládneme.“

DHC Plzeň – Sokol Písek 28:24 (15:8)

Branky: V. Galušková 11/4, Franzová 5, Kepková 4, Panošková 2, Vlachová 2, Bušauerová 1, L. Galušková 1, Kantnerová 1, Lásková 1 – Pešková 6, T. Pokorná 5/1, K. Kubišová 4, Stellnerová 3, Svobodová 2, Chlupová 1, Součková 1, A. Velková 1, B. Velková 1. Rozhodčí: Brzósková, Sovová. Sedmimetrové hody: 4/4 – 1/1. Vyloučení: 4:3. ŽK: 2:1. Diváci: 236.

Další výsledky 25. kola

Stupava - Michalovce 15:41, Hodonín - Chorzów 23:31, Olomouc - Slavia Praha 18:30, Šaľa - Zlín 42:28.

MOL liga ženy

1. Michalovce 25 23 1 1 809:504 47

2. Most 24 22 0 2 803:554 44

3. Dun. Streda 25 17 1 7 719:633 35

4. Kynžvart 24 16 0 8 706:631 32

5. Písek 25 14 1 10 661:671 29

6. Olomouc 25 11 6 8 673:618 28

7. Plzeň 25 13 2 10 629:640 28

8. Šaľa 25 12 2 11 693:649 26

9. Slavia Praha 24 9 2 13 656:646 20

10. Poruba 25 9 1 15 652:693 19

11. Chorzów 24 8 1 15 669:718 17

12. Zlín 26 6 3 17 664:767 15

13. Hodonín 25 3 0 22 581:740 6

14. Stupava 26 1 0 25 438:889 2