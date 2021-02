Tabulka interligy žen je vzhledem k nestejnému počtu odehraných zápasů poměrně nepřehledná, ale oba nadcházející protivníci absolvovali shodně 13 duelů. Lépe je na tom zatím slezský celek, který nastřádal tucet bodů, tedy o tři víc než Písek, a zatím mu patří v tabulce šestá příčka. V úvodním vzájemném měření sil z první poloviny základní části, ke kterému však vzhledem k podzimnímu přerušení soutěže kvůli pandemii koronaviru došlo až 20. ledna, dominovaly Porubanky, jež doma vyhrály vysoko 35:20.

Jihočešky, jimž patří osmé místo, po Novém roce zatím absolvovaly pět duelů, v nichž si připsaly pouze jediné vítězství, a to nad posledním Hodonínem (29:21). Následoval již zmiňovaný debakl v Porubě, neúspěch v Plzni (18:21), domácí plichta s Prešovem (24:24) a naposledy vysoká porážka v Dunajské Stredě (23:32).

Z tohoto výčtu je patrné, že házenkářkám od Otavy se v poslední době příliš nedaří. Nutně by tak už potřebovaly naplno zabodovat a navíc mají Porubankám rozhodně co oplácet. V ofenzivě by měly spoléhat především na střelkyni Terezu Pokornou, jež je s 82 góly druhou nejlepší kanonýrkou MOL ligy. Chytnou se proti silnému soupeři?

Další program: Zlín - Hodonín, Prešov - Most.