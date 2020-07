Ve středu 29. července odehráli písečtí muži první přátelské utkání v přípravě na sezónu 2020/2021. Na utkání se vydali do Soběslavi, kde byli jejich soupeřem právě domácí Florbal Soběslav hrající Regionální ligu.

Písečtí florbalisté se v přípravě utkali se Soběslaví. | Foto: Archiv klubu

Písečtí se na utkání vydali se třemi kompletními lajnami, přičemž ve třetí dostali prostor pouze junioři a v prvních dvou lajnách se představily hned další dvě potenciální posily A týmu. Zápas byl od začátku ve vysokém tempu a rozhodně nebylo znát, že by soupeř hrál o ligu níže. Naopak bylo znát, že písečtí mají problém po delší době s klidem na čepelích a nová sestava není ještě zažitá. Po většinu utkání se vždy písečtí dokázali dostávat do dvoubrankového vedení a Soběslav následně dotahovala výsledek. Písečtí si nakonec ve třetí třetině vybudovali dostatečný náskok a v prvním přátelském utkání dokázali zvítězit v poměru 8:6. Důležité je zmínit, že jedna z potenciálních posil Filip Kolář se hned v prvním utkání v píseckém dresu prezentoval hattrickem. Pro písecké to bylo důležité utkání před víkendovým turnajem ve Strakonicích pod názvem Memoriál Petra Adlera, kterého se písečtí účastní pravidelně od jeho vzniku a je to neodmyslitelná součást přípravy na novou sezónu.