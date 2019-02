Za klub AC Sole Písek si zazávodila dvojička ve složení Tereza Šejnohová a Barbora Králová ve věkové kategorii 12 až 14 let a z osmi účastnících se dvojic si odvezla krásné první místo. Za jednotlivce se prezentovala v kategorii 9 až 11 let Nina Fučíková a z 23 účastnic si přivezla čtvrté místo. A jako poslední se představila v mini týmech čtveřice Sára Beranová, Julie Čížková, Anna Gornická a Barbora Zemanová. Tato děvčata získala v kategorii 6 – 8 let bronzové medaile. Na všech sestavách se choreograficky podílela Kateřina Kubínová, Barbora a Kristýna Kutějová.



Na snímku jsou nahoře zleva: Kristýna Kutějová, Barbora Králová, Tereza Šejnohová, Nina Fučíková a Barbora Kutějová. Dole zleva: Julie Čížková, Barbora Zemanová, Anna Gornická a Sára Beranová. (ip)