Basketbalisté Písku pobláznili město. V minulé sezoně naskočili jako nováček do nejvyšší soutěže. Hráli skvěle. Hlavně v úvodu. Jakub Šimonek věří, že další sezona bude ještě lepší.

„Posílili jsme před sezonou, doufám, že nám vyjde ještě lépe než ta minulá,“ říká jeden z odchovanců jihočeské líhně talentů. Pochází z Českých Budějovic, jeho tatínek hrával nejvyšší volejbalovou soutěž. Jakub hraje basket. A hraje ho výborně. „Samozřejmě se říká, že druhá sezona je těžší, takže snad nám to vyjde,“ dokumentuje, že o své kariéře přemýšlí. Dobře ví, že v elitní basketbalové soutěži se body jen tak nerozdávají. V první sezoně Písek hnala kupředu nováčkovská euforie. Nevyprchá? „Sezona byla skvělá, euforie tu byla,“ přikyvuje Jakub Šimonek. „Ale už minulý rok jsme měli šanci dostat se do skupiny A1, bohužel se to nepovedlo. Myslím si, že tento rok by to měl být náš cíl.“

Jakub Šimonek o nadcházející sezoně basketbalových Sršňů Písek | Video: Deník/ Kamil Jáša

Od Jakuba neuslyšíte žádné formální klišé. „Chceme se zachránit.“ „Chceme hrát polovinu tabulky.“ „Chceme hrát dobrý basketbal.“ To Jakub Šimonek neřekne. Bez obav a se zdravou drzostí mládí před další basketbalovou sezonou říká: „Pan trenér Čech pro nás připravil stejně tvrdou a stejně dobrou přípravu jako vždycky. Chceme ještě lepší sezonu než byla ta minulá.“