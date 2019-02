Písek – V sobotním zápase třináctého kola interligy házenkářek zvítězilo družstvo Sokola Písek po velmi dobrém výkonu nad týmem HC Zlín 39:29.

Domácí hráčku Ivetu Luzumovou (vlevo) atakuje hostující Michaela Budayová, vzadu je nejlepší střelkyně soupeře Pavla Poznarová. V utkání třináctého kola interligy házenkářek zvítězil Písek nad Zlínem 39:29. | Foto: František Panec

Zajímavé utkání hodnotili trenéři obou týmů takto:

Aleš Kořínek, Zlín:

„Gratuluji soupeři ke zcela zaslouženému vítězství. Tato výhra Písku se zrodila proto, že po celých šedesát minut, až na malé výpadky, předváděl velice pěknou házenou.

Z naší strany toto utkání nebylo až tak špatné, bohužel domácí tým hrál v obrovské pohodě a s velkou vůlí po vítězství. Do utkání jsme nastupovali v pozici favorita, neboť naše družstvo má svoji kvalitu, nicméně jsme respektovali zkušený domácí tým.

Chtěli jsme pokračovat ve výborné obraně, kterou jsme předváděli v předchozích zápasech, jenomže tentokrát nám chyběla větší agresivita a nasazení. Z toho také pramenily laciné branky, jež jsme dostaly.

Ale bylo to i o tom, že písecké házenkářky hrály dobře, dokázaly využít našich chyb a gólově se prosazovaly. Také jsme se dopustili několika technických chyb, které se nám rovněž nevyplatily.

Zřejmě zlomovým momentem byl poločasový výsledek 19:15 ve prospěch domácího týmu, a pak také úvod druhé poloviny zápasu, který jsme nedokázali zachytit. Místo toho, abychom zredukovali vedení Písku a dostali se zpátky do utkání, tak jsme naopak dělali chyby a nebyli už tak aktivní jako tomu bylo do přestávky. Soupeř nám poté odskočil, hrál ve velké pohodě a zápas dovedl do vítězného konce.”

Před zápasem byly velké obavy z tria vašich skvělých střelkyň Poznarová, Štěrbová a Budayová. Splnily tyto hráčky vaše očekávání?

„Těmto hráčkám se vydařily předchozí interligové zápasy, ale i utkání za reprezentační družstvo. Prostě je to tak, že nemohou odehrát ze sezonu padesát zápasů v řadě v naprosté pohodě a ve skvělé formě. Pravdou je, že Helena Štěrbová neměla v tomto střetnutí skvělou střeleckou formu, Pavla Poznarová hrála zpočátku výborně, ale pak trochu polevila, ale to všechno kulminovalo s naší hrou.

A pokud Michaela Budayová dostala prostor, snažila se ho využít ke střelbě, ale domácí hráčky dobře bránily, takže volného prostoru k zakončení moc neměla.”

Jan Slavík, Písek:

„Po vysoké porážce v minulém kole v Partizánském byl duel se Zlínem pro nás velice těžký. Důležité proto bylo, aby se hráčky zvedly hlavně po psychické stránce, což se podařilo. Zápas nám vyšel hlavně v útočné fázi, a bylo vidět, že si naše děvčata vzala ponaučení z předchozího utkání.

Vyvarovala se chyb, bylo vidět nasazení a velká vůle po vítězství. Dařilo se nám hlavně v útočné fázi, všechny tři spojky, které hrály, byly velice aktivní, což v Partizánském nebylo. Nějaké chyby se v naší hře objevily, některé šance soupeře pochytala brankářka Lenka Vařečková, v závěru měla několik dobrých zákroků i střídající Eliška Brožová.

Znovu opakuji, že spokojen jsem s útočnou činností, kde jsme proměňovali vyložené šance. Děkuji všem hráčkám za vysoké nasazení, bojovnost a velmi dobrý výkon. Myslím si, že utkání se muselo divákům líbit. Hrálo se nahoru dolů a podle mého názoru to byl atraktivní duel.

Zlín měl za sebou šňůru vítězných zápasů, takže jsem velice rád, že se nám podařilo nad ním zvítězit.”

Chcete vyzdvihnout některou z vašich hráček?

„Každá z hráček, která do utkání nastoupila, má svůj podíl na tomto vítězství. Nechci nikoho vyzdvihovat, je to vítězství celého kolektivu.”