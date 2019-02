Pardubice, Písek– Přípravka HC ŠD Písek se zúčastnila mistrovství ČR v hokejbale, které se konalo v Pardubicích za účasti dvaceti týmů.

Na snímku z mistrovství České republiky v hokejbale přípravek je družstvo HC ŠD Písek i s pohárem a cenami, které obdrželo za výborné čtvrté místo. | Foto: Archiv HC ŠD Písek

Švantlák byl nalosován do skupiny „A“, kde se postupně utkal s těmito soupeři:

HC ŠD Písek – HBC Škoda Plzeň 2:1 (branky vítězů vstřelili Měchura a Rychlík), –Nové Strašecí 2:0 (Hnyková, Řezáč), –Autosklo H. A. K. Pardubice 1:2 po samostatných nájezdech (Hanousek), –Tatran Třemošná 3:0 (Měchura 2, Janoušek).

Švantlák vyhrál svoji skupinu a čekal na čtvrtfinálového soupeře, a tím byl tým HBC Hostivař. Písek po velkém boji vyhrál 2:1 na samostatné nájezdy (ze hry Duchoň, nájezd Hora).

V semifinále čekal písecké hráče silný tým HBC Vsetín. V první půli bylo lepší mužstvo ze Vsetína, na začátku druhé půle se ujalo vedení 1:0, ale hráči ŠD nesložili zbraně a 14 sekund před koncem při power play vyrovnali Duchoňem na 1:1.

I v prodloužení si Písečtí vypracovali několik šancí, ale žádná se nepodařila proměnit, a tak o postupu do finále musely opět rozhodnout samostatné nájezdy. Tentokrát se hráčům Písku nájezdy nedařily, a tak postoupil do finále HBC Vsetín.

V boji o třetí místo se utkali Švantláci s velkým favoritem turnaje, družstvem Komety Polička. Soupeř se hned v úvodní minutě ujal vedení, ale za tři minuty vyrovnal Hanousek. To bylo ze strany Švantláku všechno, v boji o bronz nakonec prohrál 1:5.

Jako doprovodná akce mistrovství ČR přípravek se konala soutěž v samostatných nájezdech za účasti dvanácti dvojic. Dvojice Čapek – Měchura obsadila druhé místo.

Písecký trenér Vít Čapek po turnaji v Pardubicích řekl:

„Odehráli jsme super turnaj čtvrté místo je historický úspěch Švantláku. Před odjezdem jsem si říkal: Být kolem desátého místa, je to dobrý. Děti se vydaly do maxima, zaslouží velkou pochvalu. Během tří dnů odehrály sedm utkání a dvě prodloužení. Navíc Klára Měchurová byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje, a to je velký úspěch.“

VÍT ČAPEK