TÁBOR/PÍSEK - V repríze loňského finále ve 2. ČNHbL byli šťastnější domácí hráči, kteří až v samotném závěru střetnutí rozhodli o své výhře.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

SK Tábor – HC ŠD Písek 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Ve 27. min. putoval na trestnou lavici hostující Vážný a domácí Vlnatý od modré propálil gólmana Stoszka – 1:0.

Vývoj poslední třetiny hrubě ovlivnil rozhodčí Roubíček (bývalý hráč Tábora). Během osmi minut rozdal hostům pět dvouminutových trestů, mnohdy za zcela vymyšlené fauly. Písečtí ve 40. min. ve vlastním oslabení vyrovnali J. Rothem na 1:1. Jenže půl minuty po vyrovnání Portl chytrou střelou dal na 2:1.

Za dalších 38 vteřin zvýšil Pešl na 3:1. Osm vteřin před koncem zápasu se po závaru před táborskou brankou strhla mela mezi domácím Vlnatým a píseckým Holým, za kterou oba vyfasovali tresty na 5 minut + do konce utkání. To ale zdaleka ještě nebylo všechno. Společně se závěrečnou sirénou narazil domácí Portl do píseckého Hromádky a na hřišti se děly věci. Do velké šarvátky se zapojilo pět domácích a pět hostujících hráčů.

Vyl. 9:8 (navíc domácí Štol 10 OT, Portl, Špale, Hojsák a hostující Holý, V. Roth a Hromádka 5 min. + OK), využ. 2:0, osl. 0:1, střely na branku 45:34, rozhodčí Roubíček a Novotný.

Sestava Písku: Stoszek – M. Gareis, Marek, Z. Přibyl, Hronek, Březina – J. Roth, Kabele, Milan Hromádka – Brousil, Vážný, Holý – Kozák, Klouda, V. Roth. Trenér Jiří Hronek.