PÍSEK - O tom, že město je plné půvabných dívek, přesvědčila v minulých dnech znovu osmnáctiletá Michaela Kačírková.

FINÁLE. Michaela Kačírková při soutěžním vystoupení v Praze. | Foto: Deník/archiv

Narozená ve znamení Raka, měří 172 cm, váží 56 kg, míry: 88–58–90. Z oblastního kola se probojovala mezi deset nejúspěšnějších dívek do finále soutěže Miss aerobik 2007. Sudentky prvního ročníku bakalářského studia oboru všeobecná sestra Jihočeské univerzity při Střední zdravotnické škole jsme se zeptali na několik otázek.

Co vás přivedlo k aerobiku?

Původně jsem chtěla hrát basket. Někdy v šesté třídě maminka objevila letáček s náborem na aerobik u Jarky Benešové. Šla jsem to s kamarádkou zkusit a už jsem zůstala. U aerobiku i u Jarky Benešové. Tento sport a ještě odbíjená mne baví. Taky jezdím na kole, bruslím a plavu. Krásně se u sportu uvolním a zapomenu na všechny starosti.

Jak jste se dostala do soutěže?

Už v šestnácti letech jsem se zúčastnila Miss junior a rovněž jsem se dostala do finálového kola v Praze. Teď jsem si soutěž našla na internetu a přihlásila se. Základní kolo se konalo ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic. Spíše jsem si tam jela jen zacvičit, ale vyšlo to, postoupila jsem. Potom se nás šedesát ucházelo o deset míst ve finále. Cvičily jsme podle lektora Romana Ondráška a hovořily s moderátorem. I tentokrát byla porota spokojená a vybrala mne do finále.

Absolvovaly jste před finálovým kolem nějakou speciální přípravu?

Ano, měly jsme celkem čtyři soustředění. První bylo v Praze, kde jsme hlavně vybíraly hudbu a dělaly fotky pro internetovou prezentaci. Dvakrát jsme byly v lázních Bělohrad v Podkrkonoší, kde jsme cvičily, zkoušely promenádu v plavkách, radil nám také odborník na výživu. Přijeli sem za námi také režisér Jiří Adamec a moderátoři finálového večera Světlana Zárubová a Petr Salava. Společný pobyt v Turecku byl doslova adrenalinový. Hodně jsme cvičily, ale také jsme si pobyt užívaly a točily jsme medialonky. Zazpíval nám tady Petr Bende.

A co vlastní finále? Měla jste trému?

Hroznou. Než to začalo, měla jsem nervy v kýblu, přitom ostatní holky byly v pohodě. Po nástupu a hlavně po předvedení sestavy jsem se uklidnila. Velmi mne povzbuzoval potlesk diváků. Taky jsem věděla, že mi fandí celá rodina, hlavně babička to doslova prožívala. Doma v Písku mi palce držela děvčata z AC Sole.

Co všechno porota hodnotila?

Nejdůležitější byla sestava. Připravovala jsem si ji sama za pomoci Radky Korousové z AC Sole. Ta se mnou také čtrnáct dní před soutěží denně trénovala a dohlížela na mne. Vybírala rovněž hudbu. Při tréninku pomáhala i Jarka Benešová. Po sestavě následoval rozhovor. Mým partnerem byl redaktor TV Prima Jan Tuna. Byl na mne moc hodný, ale zpočátku byl možná víc nervoznější než já. Zrovna v době, když běželo finále, čekal narození potomka a chtěl být u porodu. Dopředu varoval, že pokud náhle odejde, budu vědět proč. Dalšími disciplínami byly jízda na rotopedu a promenáda v plavkách.

Na žádnou z korunek jste nakonec nedosáhla. Nemrzelo vás to?

Vůbec ne. Byla to pro mne velká zkušenost, poznala jsem spoustu zajímavých lidí. S ostatními finalistkami jsme byly dobrá parta, takže na soutěž budu moc ráda vzpomínat.

Máte problémy s udržením váhy?

Moc se nekrotím, jím všechno. Potom, když nějaký čas netrénuji, je to znát. Mám ráda špagety, pizzu a hlavně sladké. Mamka s babičkou pečou každý víkend, někdy i v týdnu, a to je pak těžké odolat.

Na finalistky soutěží miss obvykle čekají různé společenské povinnosti. Platí to i pro tuto soutěž?

Určitě. Společně s Miss aerobik Média Anetou Kuklínkovou a 1. vicemiss aerobik Martinou Želiborovou jsme byly organizátory pozvány do Brna jako hostesky na automobilové závody.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Hlavně studovat. Jsem ráda, že bakalářské studium bylo otevřeno také v Písku, takže jsem doma. Z toho má ohromnou radost zejména moje malá sestřička.

Proč jse si vybrala zrovna povolání zdravotní sestry?

Měli jsme v rodině jednu takovou velmi smutnou událost, která ovlivnila mé rozhodnutí pracovat ve zdravotnictví. Po bakalářském studiu chci ještě zkusit magisterské. Původně jsem chtěla pracovat v nemocnici, ale myslím, že platové podmínky nejsou takové, jaké si práce sestry zaslouží. Takže nejspíš zamířím do privátního sektoru.