Písek – O víkendu skončila základní část první ligy basketbalistů. Druhá nejvyšší soutěž teď bude pokračovat nadstavbovou částí, během které celky ze skupiny Západ změří síly s týmy skupiny Východ.

U VAJGARU odváděl Petr Šlechta (vpravo) před třemi roky poctivou práci. Na snímku se vítá s jindřichohradeckým koučem Karlem Forejtem. | Foto: Jan Škrle

Celkem osm mužstev bude hrát o záchranu, šest nejlepších bude usilovat o co nejlepší pozici do čtvrtfinále play off, a další šestice týmů bude o účast ve vyřazovací části ještě bojovat.



O dosavadním průběhu sezony jsme pohovořili s píseckým kanonýrem Petrem Šlechtou.



Jak hodnotíte základní část?

Hodnotím ji pozitivně, protože náš kádr prošel velkou obměnou. A pokud v neděli večer vyhraje Plzeň v Litoměřicích, budeme třetí. A to nikdo nečekal.



Jenže zrovna Litoměřice jsou jediným týmem, který vás může z třetí příčky sesadit. Asi budou mít větší motivaci vyhrát…

Ty týmy jsou vyrovnané. Jsou sousedi v tabulce a šance na vítězství jednoho nebo druhého jsou padesát na padesát.



I kdyby to s tou výhru Plzně nevyšlo, a vám nezbylo než hrát ve skupině o sedmé až dvanácté místo, i tak byste mohli mít reálnou šanci bojovat o play off?

Z těch dvanácti mužstev bude o postup do nejlepší osmičky, která bude hrát play off, usilovat jen devět z nich, protože béčka extraligových týmů hrát play off nemohou. Poněvadž se body ze základní části započítávají, a my máme nějaké k dobru, postoupit do vyřazovací fáze bychom mohli. A asi i měli.



Co vás v nadstavbové části čeká, když odhlédneme od toho, jestli budete hrát v první šestce nebo v té druhé?

Utkáme se s trojicí manšaftů z východní skupiny. Hrát s nimi budeme jednou doma a jednou venku, což znamená, že nás v nadstavbové části čeká šest zápasů.



V drtivé většině utkání jste byl tahounem píseckého družstva. Jak jste spokojený se svými osobními statistikami?

Nebylo to špatné, ale třeba poslední duel proti Jindřichovu Hradci mi nevyšel tak, jak bych si představoval.



V základní části jste z osmnácti utkání utrpěli devět porážek. Nemohlo jich být méně?

Nejvíc nás mrzí porážka s Vyšehradem. Ten je úplně poslední a jednu ze svých dvou výher uhrál právě s námi. Kdybychom to první utkání u nich vyhráli, tak jsme teď mohli mít definitivní jistotu, že budeme hrát v první šestce.



Co říkáte na dosavadní průběh soutěže? Překvapil vás někdo?

Soutěž zatím probíhá podle papírových předpokladů. Nic mě nepřekvapilo. Jindřichův Hradec je podle očekávání jasným favoritem. My bohužel v poslední době nemůžeme najít recept na USK Praha.



Na kontě máte devět výher, sedm z nich jste uhráli v domácím prostředí. Naopak většinu porážek jste utrpěli na palubovkách soupeřů. Domácí písecká hala vám svědčí?

Takhle to ale mají skoro všechny týmy v první lize. Většinu výher uhrají doma, zatímco venku se jim vyhrává těžko.



Čím si to vysvětlujete?

Zvlášť pro některé starší hráče není jednoduché, když v pátek odpoledne po práci sednou do auta a několik hodin cestují na zápas. Večer proti vám nastoupí mladí kluci, kteří jsou dopoledne ve škole a předtím třeba stihnou ještě trénink.



Určitou roli hraje také podpora domácích fanoušků. Na ty písecké si jistě nemůžete stěžovat…

To opravdu ne, naši diváci jsou bezva. Třeba na Jindřichův Hradec přišla plná hala. Fanoušci opět vytvořili skvělou atmosféru. Neustále vás ženou dopředu a to vás donutí hrát naplno do poslední minuty.