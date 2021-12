Co zaznělo po zápase pod Ještědem?

Petr Brom (trenér VK Dukla Liberec): Budějovice udržely lepší hru na ztrátu, my jsme měli horší obranu a mezihru, kdy jsme nedokázali bodové míče dohrát. To byly hlavní rozdíly mezi námi a Jihostrojem. V každém setu jsme udělali sérii dvou tří chyb, je to pořád stejné jako v minulých zápasech. Vím, je to těžké, ale hlavně proti takovýmto týmům musíme začít hrát stabilněji. Myslím si, že na jiná mužstva v extralize by tento výkon stačil na vítězství. Jihostroj se vždy opřel o Kanaďana Schoutena, který byl rozdílovým hráčem.

Jakub Veselý (kapitán VK Dukla Liberec): Stále stejná písnička jako v posledních čtyřech zápasech – opět jsme prohráli 1:3. Doufám, že se to v novém roce otočí. Vrátí se nám kluci, kteří jsou zranění, a budeme komplet. Doufám, že potom bude naše hra o něčem jiném.

Jihostroj České Budějovice v Poháru CEVZdroj: Deník/ Kamil JášaRené Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Po dlouhé době jsme vyhráli v Liberci (v základní části Jihostroj prohrál v Liberci třikrát v řadě, pozn. red.). Tady se moc často nevyhrává, i když má letos Dukla velkou smůlu na zranění. Myslím, že kromě druhého setu jsme podali slušný výkon, takový lepší průměr. Jsem rád, že celé utkání odehrál Ondra Piskáček – a opět velmi slušně.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): Byl to hodně těžký zápas a jsem velmi rád, že byl s dobrým koncem pro nás. Přál bych si, abychom byli všichni zdraví a aby na každý extraligový zápas mohla být challenge.

FAKTA, VK Dukla Liberec – VK Jihostroj České Budějovice 1:3 (22:25, 25:18, 15:25, 21:25).

VK Dukla Liberec: Kovalčuk, Demar, Leikep, Křesťan, Janků, Veselý, libera Kopáček a Pavlíček. Střídali: Pražák, Pavičevič, Staněk, Bryknar.

VK Jihostroj České Budějovice: Piskáček, Michálek, Mach, Schouten, Stoilovič, Polák, libero Kryštof. Střídali: Licek, Kriško, de Amo.

Nejvíce bodů: Křesťan 17, Janků 13, Leikep 10 – Stoilovič 19, Schouten 16, Licek 8 Útoky: 45:44 Esa: 6:7 Bloky: 5:9 Chyby soupeře: 27:33 Rozhodčí: Rychlík a Dmejchal Diváci: 320.