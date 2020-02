V neděli 2.února 2020 se v Praze-Stromovce, v hale Otakara Jandery, uskutečnil halový Přebor mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek pro rok 2020, který uspořádal atletický oddíl PSK OLYMP Praha.

Ve žlutých chyšeckých dresech jsou Ondřej Kohout (č.2) a Patrik Bouška (č.6) v běhu na 3 km. | Foto: Tomáš Zavadil

Na tomto přeboru také, mimo soutěž, startovali zástupci chyšeckého atletického oddílu junioři Ondřej Kohout a Patrik Bouška. Dvojice chyšeckých závodníků jela do našeho hlavního města s cílem zaběhnout co nejlepší osobní časy v běhu na 3 000 m a dostat se tak v průběžných republikových tabulkách ČASu co nejvýše v pořadí.