Kulisy pátého finále byly ohromné. V hale takovou návštěvu Kladno ještě nezažilo, zhruba stovka fanoušků dorazila i z jihočeské metropole. A hned od první výměny to byl českobudějovický kvapík. Michálek, Mach, Gevert, Kuliha, všichni razantně útočili, přidali se i další hráči. A kapitán Filip Habr? Jeho forma v play off byla vážně skvělá: 6:11. Kdo myslíte, že přidal body servisem? Ano, finálový kat Kladna Vladimír Sobotka! První set vyhráli hosté s velikou převahou: 17:25.

Nápor Kladna se hráčům z českého jihu podařilo brzy zastavit a Chilan Sebastian Gevert vytáhl dělová podání. Přesto druhý set patřil Kladnu: 25:20.

Ve třetím dějství se podařilo Jihostroji zachytit bodový únik soupeře včas (8:4) a naopak body přibývaly na jihočeské straně (10:14 a 15:23).

Klidná síla, to je v dresu pro libero Martin Kryštof. Českobudějovičtí od prvního setu kráčeli za zlatým snem. Domácí ale ještě vybojovali pátý set.

V něm: 20:18 pro Kladno. Jihočeši nevyužili dva mečboly, a tak se bude hrát ve středu na jihu (19.00).

Kladno – Jihostroj České Budějovice 3:2 (-17, 20, -16, 21, 18), rozhodčí Hudík, Rychlík, diváků 1100. Čas 142 minut.Jihostroj České Budějovice: Habr, Gevert, Mach, Sobotka, Michálek, Kuliha – libero Kryštof (Fila, Červinka). Trenér Dvořák. Kladno: Hietanen, Křesťan, Trojan, Hýský, Van Haarlem, Zajíček – libero Sparidans (Dillien). Trenér Fortuník.

STAV SÉRIE: KLADNO – JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:3. DALŠÍ ZÁPAS: Ve středu od 19.00 v Č. Budějovicích.