„Byla to zajímavá konfrontace. Soupeř hraje severským stylem, tedy trochu jiným, než na jaký jsme zvyklé. Měla by to pro nás být inspirace. Islandský tým byl lepší, vyhrál zaslouženě. Pro nás už byl postup do osmifinále úspěch, tohle byla třešnička na dortu. Bohužel, zranění opor si vybralo daň, ale nebudeme z toho dělat katastrofu. Musíme se poučit z chyb a nyní se opět soustředit na interligu,“ podotkla trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

Házenkářky Písku první zápas na Islandu prohrály

Vstup do nedělní odvety píseckému celku příliš nevyšel a brzy prohrával 2:5, ale postupně se vzchopil a do přestávky stáhl ztrátu na rozdíl jediné trefy. Nástup do druhé půle však hostujícímu celku vůbec nevyšel, lacino ztrácel míče a hráčky Vestmannaeyjaru si vytvořily výrazný náskok, který Písek korigoval až v závěru.

„Po první půli to vypadalo nadějně, ale katastrofální začátek druhého dějství nás připravil o lepší výsledek. Soupeř nám utekl a až v závěrečné čtvrthodině jsme na to zareagovali a korigovali výsledek do přijatelné podoby. Příčinou bylo obrovské množství technických chyb. S dvaceti ztracenými míči nemůžeme vyhrát. Pozitivní je, že to holky nevzdaly a bojovaly až do konce,“ zhodnotila odvetu Kateřina Hromádková.

Písecké házenkářky se domů vracejí v pondělí, ale žádné dlouhé volno si neužijí. Už ve středu 12. ledna je čeká utkání 13. kola MOL ligy na palubovce Olomouce (18 hodin) a v sobotu vyrážejí k dalšímu interligovému duelu do slovenské Šaľy.

IBV Vestmannaeyjar – Sokol Písek 33:29 (16:15)

Branky: Janovičová 8, Gylfadottirová 7, Cardellová 6, Olszová 4, Stefansdottirová 2, Jonsdottirová 2, Olsenová 1, Valgeirsdottirová 1, Eliasdottirová 1, Omarsdottirová 1 – Chlupová 7, Součková 5, Merglová 5, Nosková 4, Pešková 2, Kubišová 2, Kržová 1, Bicanová 1, Benešová, Stellnerová. Sedmičky: 5/5:3/5. Vyloučení: 1:4. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Stokes, Barlett.

První utkání 27:20, do čtvrtfinále postupuje Vestmannaeyjar