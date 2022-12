Body a sestava Sršňů: Chvála 19, Hejl 10, Polánek T. 7, Klement 5, Bečka a Procházka 4, Vovesný 3, Suchánek a Čihák 2, Křesina 1, Šimonek, Polánek A.

Domácí sice na své palubovce ještě nepoznali hořkost porážky, bohužel se tentokrát museli obejít bez dvojice svých nejlepších střelců Josefa Svobody a Vladana Primaka. "I přes tyto absence jsme nechtěi prodat svou kůži lacino, do utkání kluci doslova vlétli a rychle se dostali do vedení 7:0. Poté ovšem pražské Sovy začaly využívat své fyzické převahy a skóre začaly otáčet. Bohužel, po celé utkání nás trápila nízká úspěšnost střelby a v průběhu prvního poločasu jsme se neměli od čeho odrazit. A tak se z utkání spíš stal boj o každý míč, než krásná basketbalová podívaná. Tomu nepomohla ani dvojice rozhodčích, která nastavila zvláštní metr posuzování. O poměru faulů 17:8 ani nemluvě. I tak jsme v poločase ztráceli jen osm bodů. Ve druhém poločase jsme opět zrychlili svou hru a několikrát stáhli rozdíl ve skóre na čtyři body. Pak však přišla opět hloupá ztráta nebo neproměněná jasná příležitost a USK opět odskočil. Když se tak stalo pět minut před koncem, soupeř sedmi body v řadě získal dvouciferné vedení, které už nepustil a po zásluze si z Písku odvezl vítězství," komentoval utkání písecký trenér Jan Čech.

"Určitě nemá cenu truchlit nad domácí prohrou s USK, absence dvou dvacetibodových střelců by prostě poznamenala každý tým v soutěži, obzvláště proti takto kvalitnímu soupeři. Nemám klukům příliš co vytknout, bojovali jako o život, donutili jsme Sovy k 28 ztrátám, bohužel, jak už to bývá, jsme propadli proti takto fyzicky vyspělému týmu na doskoku, kterých měl o 25!!! více, což v kombinaci s úspěšností naší střelby, za dva body 35%, za tři body 15%, je příčinou naší porážky. I tak jsme byli pět minut před koncem na rozdílu čtyř bodů a ukázali jsme si, že se můžeme měřit s každým. Snad se stejnou odvahou odehrajeme závěrečné dvoukolo na palubovkách Lokomotivy Plzeň a Tygrů Praha. Postup mezi nejlepší čtyřku už nám neuteče, ale každá víkendová výhra v takto oslabené sestavě bude mít svou váhu," doplnil trenér Čech.