Družstvo mini žaček ročník 2007 bylo nalosováno ve své kategorii do skupiny WE 02 a v konkurenci osmi družstev skončilo s osmi body na čtvrtém, tedy prvním nepostupovém místě a do dalších bojů již nezasáhlo.

O rok starší kolegyně mladší žačky ročník 2006 vyhrály všech pět zápasů ve skupině a postoupily do hlavní části z prvního místa. Také hlavní část zvládlo družstvo mladších žaček na výbornou a postoupilo až do čtvrtfinále. Tady však podlehlo družstvu HK Ivančice 10 : 17 a z bojů o medaile bylo vyřazeno.

V kategorie starších žaček reprezentovala Sokol Písek dvě družstva, ročník 2005 a 2004. Celkem se v této kategorii turnaje zúčastnilo 96 družstev, které byly nalosovány do 16 skupin po 6. Z každé skupiny postupovala tři družstva, která byla rozdělena znovu do 16 skupin po třech tak, že do každé skupiny byl zařazen vždy vítěz jedné, druhý z jiné a třetí z třetí skupiny. Z těchto šestnácti skupin postupovali již jen vítězové do osmifinále. Dále se již hrálo vyřazovacím způsobem.

Družstvo starších žaček Sokola Písek II ročník 2005 bojovalo ve skupině WC01. Ve velké konkurenci skončilo se třemi body na pátém místě a do dalších bojů již nezasáhlo.

Družstvo starších žaček Sokola Písek I ročník 2004 pod vedením Václava Lida a Petry Hachové ve složení Vanda Jiříková, Nela Nosková, Sára Valvodová, Adéla Hosnedlová, Karolína Brůhová, Gabriela Hachová, Barbora Ondruchová a Pavla Kadlecová bylo nalosováno do skupiny WC 02. K družstvu se ve čtvrtfinále připojil jako asistent Michal Horák, který působil na turnaji jako hlavní trenér u družstva mladších dorostenek. Toto družstvo postoupilo ze základní skupiny z prvního místa. V hlavní části velice vyrovnané skupiny se umístilo na druhém místě na skóre o jeden gól a do osmifinálových bojů již nezasáhlo.

Úžasná děvčata

Když se řekne o děvčatech, že jsou úžasná, může si někdo představit pohlednou, chytrou dívku. Trenér starších žaček Sokola Písek Václav Lid toto o svých svěřenkyních vyslovil v průběhu postupových zápasů mnohokrát. Měl však na mysli především skvělé mladé házenkářky, naděje písecké házené, které o velikonočních svátcích na mezinárodním turnaji Prague Handball Cup 2019 v Praze, v konkurenci družstev světových házenkářských velmocí předvedly v osmi hráčkách neuvěřitelnou sílu kolektivu a vůli po vítězství.

Děvčata svými výkony postupně porážela družstva ve skupině Lille Métropole HBCV (Fr) 19 : 5, MHK Bytča 13 : 5, Viby IF Haandbold II (Dánsko) 19 : 13, DHK Pardubice 14 : 4, HC Nový Jičín 21 : 8 a ze skupiny postoupila z prvního místa.

V hlavní části děvčatům los přidělil druhého ze skupiny WC 03, družstvo RK Sesvete Agroproteinka Chorvatsko a třetího ze skupiny WC 04, TJ Sokol Poruba. Sokolky z Poruby známe z turnajů a domácí soutěže žákovské ligy, ale soupeřky z Chorvatska pro nás byly zcela neznámým družstvem. Chorvatky šly sice do vedení, ale naše děvčata si brzo především zodpovědnou obranou a výborným výkonem brankařky Sáry Valvodové vybudovala několikabrankový náskok, který však do konce poločasu soupeřky stáhly na rozdíl jednoho gólu. Druhý poločas pokračoval velice tvrdou hrou Chorvatek někdy až za hranicemi pravidel, kterou sice rozhodčí zodpovědně trestali ale ubývající síly a možná také velice vulgární pokřiky nejen chorvatských fanoušků ale i trenéra na adresu našeho družstva rozhodilo děvčata natolik, že nedokázala dovést zápas do vítězného konce a pouze remizovala 10 : 10. Vzhledem k tomu, že Chorvatky porazily Sokol Poruba o deset branek, bylo k postupu do semifinále potřeba sestry Sokolky z Poruby porazit o více než deset branek.

Málo kdo věřil a pravděpodobně i družstvo Chorvatska, které již před halou pělo ódy na soupeře pro semifinále, že družstvo o osmi hráčkách bude mít ještě tolik sil, aby dokázalo nastřílet soupeři tolik branek, které by je posunuly do dalších bojů. Ale když po prvním hvizdu rozhodčího Sára Valvodová zavřela branku a Nela Nosková zavelela do útoku a do deváté minuty nastříleli za přispění Adély Hosnedlové a Káji Brůhové devět branek a po krátkém zaváhání do poločasu přidaly ještě další čtyři, na ukazateli svítilo skóre 13 : 6 pro Písek. Po přestávce se ke střelkyním přidaly ještě Gabča Hachová a Vanda Jiříková a Chorvatky přihlížející naší rychlé hře začaly utírat slzy. Zápas Sokol Písek - Sokol Poruba skončil výsledkem 25 : 9.

Zatím co se Chorvatky s nechutnými poznámkami vytratily z haly Chodov, naše děvčata za hodinu patnáct čekal osmifinálový zápas s velice kvalitním družstvem Otrokovic. I když trenér soupeře zkusil po pár minutách hry osobní obranou eliminovat naši nejlepší střelkyni Nelu Noskovou. Vzaly na sebe tuto roli ostatní hráčky a dovedly i osmifinálový zápas do vítězného konce 12 : 8.

Ani poté rozlosování nedopřálo píseckým děvčatům více než hodinový odpočinek a nastupovaly k čtvrtfinálovému zápasu proti německému družstvu TSV EBE Forst United. V úvodu zápasu německá děvčata naznačila, že nám nedají nic zadarmo a šly brzo do vedení. Ale to by nebyly rozjeté Sokolky, aby se nechaly zaskočit a sérií pěti branek za sebou si vytvořily náskok, který si udržovaly až do konce zápasu a vítězstvím 15 : 12 slavily postup do semifinále. To však znamenalo, že se starší žačky Sokola Písek ani v sedm hodin večer nedočkají po již tak náročném dni zaslouženého odpočinku a v 19:55 nastupovaly proti družstvu Maďarska Csepel DSE. Druhou semifinálovou dvojicí byla družstva Slávie Praha a Dánského Koge Handbold I.

Osm statečných

Když rozhodčí zahájili semifinálový zápas, měly jen za nedělní odpoledne děvčata v nohách již čtyři hodiny hry, ale na hře to nebylo nijak znát. Opět předváděly házenou, na kterou se dalo koukat. Vypadalo to, jako by jim s každým zápasem spíše síly přibývaly. Na hřišti nedaly Maďarkám moc prostoru ke skórování. Co nezastavila dobře fungující obrana polapala výborně chytající brankařka. Zápas skončil 14 : 10 pro osm statečných sokolek, které po dlouhých osmnácti ročnících tohoto mezinárodního turnaje vybojovaly pro Písek finále.

Finále

Sportovní hala Sparty Podvinný mlýn je hlavním stanem turnaje Prague Handball Cup. Každé velikonoční pondělí se zde odehrávají finálová utkání ve všech kategoriích. Plné tribuny, slavnostní nástup, státní hymny finalistů, představování aktérek. To vše si svými výkony vybojovala písecká děvčata. Nádherná atmosféra, plno fanoušků, hrdí rodiče v hledišti i doma u televizních obrazovek. Nervozita. To vše k takovému finále patří a my jsme si to přijeli užít a poprat se o vítězství v turnaji.

Starší žačky Sokola Písek vědí, jak připravit své fanoušky o nervy

Nervozita vnesla do finálového zápasu mnoho nepřesností a technických chyb z obou stran ale také bojovnost. Všechny aktérky se praly o sebemenší příležitost vstřelit gól. Písecká děvčata předváděla proti urostlým Dánkám neuvěřitelný výkon a celý první poločas tahala za delší provaz. Do přestávky šla obě družstva s pěti góly a začínalo se od začátku. Po zahájení druhého poločasu šly Písečandy střelou Gabči Hachové opět do vedení ale soupeř dvěma rychlými góly šel poprvé v zápase do vedení. To se píseckým vůbec nelíbilo a po střele Adély Hosnedlové a proměněné sedmičky Gabči Hachové opět otočily stav utkání ve svůj prospěch. Dvě minuty před koncem zápasu však soupeř ještě vyrovnal na konečných 8 : 8. V posledních vteřinách dali rozhodčí Dánkám ještě jednu šanci k rozhodnutí zápasu v základní hrací době, když těsně před závěrečným hvizdem nařídili trestný hod. Aktérka tohoto hodu prudkou střelou trefila blok obrany, který změnil směr střely a míč skončil v brance. Rozhodčí však pro technicky špatně provedený hod branku neuznali.

Rozstřel

Prague Handball Cup má specifické trestné hody k určení vítěze při nerozhodném výsledku v základní části utkání. Na hřišti jsou oba brankaři a jeden útočník. Útočící hráč přihrává vlastnímu brankaři. Ten vrací přihrávku co nejdál na polovinu soupeře. Útočník musí balon chytit a maximálně po třech krocích dát gól. Každé družstvo střílí pět hodů. Když i po pěti hodech byl stav zápasu nerozhodný a šlo se na náhlou smrt. Důvěru nedostal nikdo jiný než druhá nejlepší střelkyně celého turnaje Nela Nosková. Po obdržení přihrávky, rozhodčí odpískal technickou chybu, nedodržení časového limitu pro rozehrání. Když soupeř svůj hod proměnil, bylo rozhodnuto o vítězi celého turnaje.

Přesto, že při vyhlašování výsledků obdrželo družstvo Sokola Písek I pohár za druhé místo a celé družstvo bylo dekorováno stříbrnými medailemi, pro trenéry se staly morálním vítězem celého turnaje právě písecká děvčata. Po celý turnaj předváděly pohlednou házenou a dokázaly v osmi hráčkách zdramatizovat i finálové utkání. Tím získaly uznání a obdiv celé házenkářské veřejnosti.

