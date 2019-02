Ani třetí interligové kolo nepřineslo házenkářkám Sokola Písek výhru. Na půdě silné Poruby to snad ani nikdo nečekal, doma proti Prešovu však mnozí fanouškové očekávali, že by Sokolky mohly zabrat. „Očekával jsem vyrovnané utkání podobně jako s Plzní, ale hlavně ve druhém poločase se ukázalo, že Prešov toužil po výhře více než my," říkal po utkání zklamaný trenér Písku Ondřej Václavek.

Jeho tým tak má na kontě stále jen jeden bod za úvodní remízu s Plzní. To však zas tak moc neznamená, protože soutěž se teprve rozbíhá a u Otavy si jistě vzpomenou i na horší vstupy do sezony. „Každopádně bych byl spokojenější, kdybychom teď měli aspoň tři body," přál by si kouč.

To by ale Písečanky musely zahrát proti Prešovu podstatně lépe, než tomu bylo v sobotu. „V určitých fázích v prvním poločase nám chybělo štěstí. Nastřelili jsme asi třikrát za sebou tyč v době, kdy jsme prohrávali těsným rozdílem. I v jiných případech jsme měli trochu smůly. Spíš to ale bylo o tom, že jsme štěstí naproti nešli," nachází jednu z příčin nepříjemné porážky Václavek.

V první půli se držely domácí házenkářky na dostřel, po většinu času zaostávaly o jeden či dva góly, nakonec ale v poločase prohrávaly 10:13. „V prvním poločase jsme se drželi, pokud budeme mluvit o rozdílu ve skóre, nikoliv ale herně," nemyslí si Václavek, že by výkon jeho svěřenkyň byl v prvním poločase lepší.

Spokojenější byl naopak jeho prešovský protějšek Dušan Daniš. „Nám pomohlo, že jsme šli hned na začátku do vedení. To hráčkám dodalo síly. Byli jsme důraznější v obraně a pochválit musím i brankářku. Její výkon dodával klid spoluhráčkám v poli, a to mělo pozitivní vliv na náš celkový herní projev," poznamenal Daniš. Jeho družstvo vyhrálo v této sezoně poprvé.

V písecké svatyni tentokrát dostala přednost Lucie Preslová. Chalušová, která hostuje ve druholigových Strakonicích, dorazila na předzápasovou rozcvičku rovnou z utkání druhé ligy proti Chebu a kouči Písku se zdála unavená. „Preslová byla podle mě na zápas lépe připravená. Nakonec nominace gólmanky je moje zodpovědnost," reagoval Ondřej Václavek na dotaz týkající se nenasazení Petry Chalušové.

Kdo očekával ve druhé půlhodině ze strany Písku zlepšení a obrat ve skóre, byl zklamán. Benešová sice nejprve snížila na dvoubrankový rozdíl, další minuty však patřily hostujícím házenkářkám, které zareagovaly šestibrankovou šňůrou.

„Ve druhé půli se náš herní propad ještě víc prohloubil. Snadno jsme se nechali zlomit. Holky si přestaly věřit a to se projevilo na uvadající kvalitě střelby," kritizoval své svěřenkyně Václavek.

Píseckým házenkářkám se ještě v prostřední části druhé půle podařilo přibrzdit Slovenky v rozletu, přiblížily se však maximálně na rozdíl pěti bodů. Na víc však Jihočešky tentokrát neměly. „My dokážeme deset minut bránit výborně, přijde ale desetiminutovka, kdy zase neubráníme skoro nic. Neměli jsme ani odražené míče, hostující hráčky vždy byly u balonu dřív," shrnul písecký trenér hlavní důvody porážky.

Posteskl si také, že v týdnu trénoval jen asi s polovinou kádru, neboť hráčky po minulém utkání v Porubě postihla viróza.

„Pokud nebudeme při zápase dodržovat to, co děláme na tréninku, nebudeme vyhrávat. Musíme pracovat dál. Nějakou dobu zřejmě potrvá, než se sehrajeme," míní kouč.