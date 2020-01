Oba začínali jako lyžaři běžci a jejich mateřským oddílem je Fischer Ski klub Šumava Vimperk. Mladší, osmnáctiletý Ondra, začal s biatlonem již v žákovské kategorii a postupně si vysloužil zařazení do juniorské biatlonové reprezentace. Starší jedenadvacetiletý Jirka si od malorážky držel odstup. Byl dva roky členem juniorské reprezentace v běhu na lyžích a malorážku si poprvé vzal do ruky před rokem a půl.

Že to byla dobrá volba, se ukázalo již ve druhové biatlonové zimě, kdy se v konkurenci nejlepších českých biatlonistů nominoval na juniorské Mistrovství světa. Ještě loni mu každá střelecká položka trvala minutu, ale letos se již dostal na úroveň svých zkušenějších soupeřů. Ačkoli se rok připravoval individuálně mimo reprezentační tým, dokázal se v kvalifikačních závodech nominovat na vrcholnou soutěž. A tak bratři mohou společně reprezentovat Českou republiku, Šumavu i mateřský oddíl ve Vimperku.

„Máme z toho ohromnou radost, hlavně asi já, protože jsem to jednak v naší konkurenci nečekal a určitě i proto, že tady můžu být s bráchou,“ uvedl ke své nominaci starší Jirka.

Ondra v Lenzerheide již závodil a protože tamní tratě zná, věděl, nač se v tréninku zaměřit. „Je to tu šestnáct set metrů nad mořem a na trati jsou vážně hodně těžké a strmé kopce, takže po loňských zkušenostech jsem se v závěru přípravy zaměřil i na to, abych se snáze do kopců vydrápal a shodil jsem radši pár kilo,“ dodal s úsměvem ve tváři Ondra.

Na šampionátu, který oficiálně začíná 23. ledna, kluky čeká celkem pět závodů. Začnou individuálním vytrvalostním závodem, následuje individuální sprint, štafety a v posledních dnech, to znamená 1. a 2. února, je čeká opět sprint následovaný závěrečným stíhacím závodem. Tak Šumavákům, dnes v dresu jabloneckého biatlonového klubu SKP Kornspitz a v dresu národním, držme palce.