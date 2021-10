Na jih Čech zavítala olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková. Důvod byl jednoduchý. Na spolupráci se domluvila s českobudějovickou firmou OIG Power a prohloubit by se mohla i v rámci celého Jihočeského kraje.

Eva Samková s hejtmanem Martinem Kubou na tiskovce v sídle firmy OIG Power v Českých Budějovicích | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Alespoň tak o tom mluvil na tiskové konferenci v sídle firmy i krajský hejtman Martin Kuba. „Chystám se jednat s provozovateli lyžařských areálů na Lipně a na Zadově, jestli by tam nebylo možné vybudovat také snowboardcrossovou sekci. Zde by se mohly děti vyřádit a případně se i potkávat třeba právě s Evou Samkovou a dalšími sportovními osobnostmi. Pro mladé sportovce to bývá obrovská motivace,“ spřádá hejtman plány.