Festival začne 16. srpna, skončí 25.8.

Cyklistický závod ČEZ Kolem Lipna bude 18. srpna bezpečný s krásnými výhledy, ale také fyzicky náročný. S takovým poznatkem se z testovací jízdy vrátili ředitelka ČEZ Lipno Sport Festivalu Kateřina Neumannová a někdejší profesionální cyklista Roman Kreuziger, který pomáhá s organizací a chybět nebude ani ve startovním poli. Kromě něj pojedou závod i další vzácní hosté - Zdeněk Štybar, mnohonásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, herec Jan Čenský či hejtman jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

„Jsem spokojená. Trať je opravdu hezká a rozhodně má ambice, aby do budoucna byla součástí silničářských, gravelových i MTB závodů,“ popisovala po dojezdu Kateřina Neumannová. „Trasa je bezpečná a přehledná. A náročná,“ podotkl s úsměvem Roman Kreuziger.

Delší trasa v délce 60 km s víc než tisícimetrovým převýšením, která je vypsaná zvlášť pro kategorie MTB a Gravel, zavede účastníky po startu v Marině kolem Kraví hory, Medvědí hory či Jezevčího vrchu zpět k Lipnu. Kromě souboje o pořadí v cíli bude lákadlem pro ambiciózní jezdce i horská prémie na 13. kilometru. Kratší dvacetikilometrová distance s převýšením 300 metrů povede na dohled od lipenské hladiny a vedle mužské a ženské kategorie je speciálně vypsaná i pro děti.

Na co by se měli závodníci připravit? „Šedesátikilometrová trasa je technicky jednodušší, určitě ale není jednoduchá po fyzické stránce. Pohybujeme se mezi vodní nádrží Lipno a hraničními horami. Účastníci závodu se musí připravit na to, že buď pojedou v klidu a dlouho, nebo potřebují vysokou fyzickou připravenost,“ vypočítává Kateřina Neumannová.

„Jsou tam táhlá stoupání, s minimem odpočinku a hodně do tahu. S výjimkou jednoho sjezdu, který je opravdu technický, to myslím bude v pohodě na gravelovém i horském kole. V úvodu se pojede lépe lidem na gravelových kolech, druhá část zase hraje do karet spíš jezdcům na MTB. Ve finále se to ale vyrovná a nečekám, že tam bude větší obtíž. Závodníci budou mít přímo na trati informace a upozornění, speciálně na hezké rychlé sjezdy. Není to ale nic nebezpečného, důležité je jet s rozumem,“ ohlížel se desetinásobný účastník Tour de France za šedesátikilometrovou trasou.

Kratší trať pak nabídne pohodové svezení pro všechny věkové kategorie. „Určitě je zvládnutelná pro všechny včetně dětí, které možná budou muset v jedné krátké části kolo vytlačit. Ale odměnou pak bude hezký sjezd, který si užijí. Na závodění je ale spousta času, není kam spěchat,“ dodával Roman Kreuziger.

Jaké časy lze čekat na dlouhé trati? „My jsme jeli dvě a tři čtvrtě hodiny tréninkovým tempem a užili jsme si i výhledy. Nejrychlejší závodníci myslím pojedou lehce přes dvě hodiny,“ odhaduje Roman Kreuziger. „Trať nabízí krásné výhledy na hraniční hory i šumavské louky. To je ale na ambici každého z jezdců,“ doplnila s úsměvem Kateřina Neumannová.Oba přitom během společné vyjížďky mohli zavzpomínat na léta s kolem v terénu. Kateřina Neumannová ozdobila svou výjimečnou kariéru v běhu na lyžích i olympijskou účastí na letních hrách v Atlantě 1996 na horském kole, Roman Kreuziger v rámci silničářské přípravy zase jezdil cyklokros i MTB.

„Na svou cyklistickou minulost jsem nezapomněla. Kondička ale bohužel není zadarmo a v tuto chvíli už mojí ambicí není umístění, jako se spíš pěkně svézt. Člověk si ale vzpomene, že kdysi jezdil hodně náročný terén. Nějaké bahýnko, kořen a výmol na trati najdeme,“ usmívala se držitelka zlaté medaile ze zimní olympiády v Turíně 2006.

„Já jsem popravdě příliš nevzpomínal, koncentroval jsem se na to, abych se na trati neztratil. GPX souřadnice pro navigaci jsou ale udělané skvěle a problémy s orientací by neměl mít nikdo,“ reagoval se smíchem Roman Kreuziger. „A pak jsem se taky musel soustředit na výkon, nejsem úplně ve formě a Katka jela výborně. Je vidět, že je pořád dobře připravená a horské kolo zvládá dobře,“ složil poklonu své spolujezdkyni. Registrace na závod ČEZ Kolem Lipna stále běží na webu lipnosportferstival.cz. „Bude možnost přihlásit se i přímo na místě během festivalu, ale ideální je nenechávat to na poslední chvíli,“ upozorňuje Kateřina Neumannová.

Ani letos pak nebudou ve startovním poli chybět známé tváře. „Můžeme se těšit jednak na sportovní hvězdy v čele s bývalými skvělými cyklisty, vedle Romana pojede i Zdeněk Štybar a Jiří Ježek. A chybět nebudou ani lidé ze společenské oblasti. Mám přislíbenou účast filmového prince Honzy Čenského a jet by měl i hejtman jihočeského kraje Martin Kuba. Známých jmen je dost a věřím, že budou ještě přibývat,“ dodává ředitelka festivalu.