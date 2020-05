Kromě těchto mistrovských závodů reprezentovali chyšeckou atletiku její členové i na Novoročním silničním běhu v Táboře, na silničním běhu Milénia v Chýnově, na silničním běhu v Mladé Vožici. V plánu byly i další soutěže a závody, především krajský přebor v přespolním běhu v Táboře, MČR v přespolním běhu v Táboře, mezinárodní silniční běh v německém Deggendorfu a především přebornické soutěže na dráze.

Pandemie koronaviru však chyšeckým atletům zhatila další účast na závodech, soutěžích, přeborech či MČR. Atleti trénují individuálně především v přírodních podmínkách při dodržení bezpečnostních pravidel.

V důsledku této situace se tak podíváme do historie tohoto atletického oddílu, který vznikl na Čertově hrbatině v prosince 1981. Od samého vzniku pořádal tento oddíl dvě soutěže: Chyšeckou laťku ve skoku vysokém a přespolní "Běh Čertovou hrbatinou", které si postupně získávaly na oblibě a do Chyšek tak jezdili atleti a atletky ze širokého okolí, okresu, kraje i republiky. Běhu Čertovou hrbatinou se ve svých žákovských letech zúčastnil např. i Jan Koller, pozdější náš vynikající fotbalový reprezentant.

Chyšečtí atleti rovněž absolvovali velké množství závodů, soutěží, přeborů a to jak v hale, na silnici, na dráze,v terénu a samozřejmě se zúčastňovali i krajských přeborů a dle zaznamenaných historických údajů si od r. 1989 do letošního roku přivezli do Chyšek z krajských přeborů jednotlivců celkem 70 přebornických titulů-zlatých medailí, z toho bylo 57 z přeborů na dráze, 11 z halových přeborů a dva z přespolních přeborů.

Nejúspěšnějším byl Michal Fučík, který nasbíral 12 titulů, na druhém místě je Patrik Bouška se sedmi zlatými medailemi, třetí je v pořadí Michal Fuka s pěti zlatými a o čtvrté místo se dělí Martin Fuka, Miroslav Barda a Petr Bareš, Ti získali čtyři tituly. Z děvčat je nejlepší Michaela Chlastáková se třemi tituly.

Ještě více na Čertovu hrbatinu putovalo stříbrných medailí, celkem jich bylo 120, z toho 96 na dráze, 17 z haly, 5 z přespolního běhu a dvě z běhu do vrchu. Největším chyšeckým sběratelem stříbrných medailí je Lukáš Hejný se sedmi medailemi, na druhém místě jsou Martin Fuka, Michal Fuka a Patrik Bouška, kteří získali šest medailí. Z děvčat je první Markéta Jakešová s pěti medailemi, druhá Veronika Vostřáková se čtyřmi a tři získaly Martina Marvanová a Michaela Chlastáková.

Nejvíce však chyšečtí atleti získali medailí bronzových, celkem 121, z toho bylo 99 na dráze, 16 v hale, 4 v přespolním běhu a dvě v běhu do vrchu. Z chlapců si nejvíce bronzu přivezli Michal Fuka a Patrik Bouška po pěti medailích, čtyři vybojoval Petr Švec a tři Martin Fuka. V dívčích kategoriích byla nejúspěšnější Veronika Vostřáková se šesti bronzy, druhá pak Michaela Chlastáková s pěti a třetí Marcela Truksová se čtyřmi bronzovými medailemi.

V tomto výčtu však ještě chybí období od r. 1982 do r. 1988 a tak jistě medailová žeň chyšecké atletiky bude pravděpodobně bohatější.

Autor: Josef Fuka