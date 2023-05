Jindřichohradecké házenkářky v 20. kole I. ligy zvítězily na palubovce Otrokovic 31:23 a dvě kola před koncem soutěže si zajistily konečné čtvrté místo, čímž zopakují umístění z minulé sezony.

Jindřichohradecké házenkářky vyhrály v 20. kole I. ligy v Otrokovicích 31:23 a dvě kola před koncem soutěže si zajistily čtvrtou příčku. | Foto: archiv klubu

Výhra se však tentokrát nerodila vůbec snadno. Úvod patřil domácímu celku a Jihočešky srovnaly krok až v 10. minutě – 5:5. Pak se dostaly do vedení o jeden až tři góly, ale závěr úvodního dějství patřil hráčkám Otrokovic, které odcházely do šatny s jednobrankovým náskokem – 15:14.

„V Otrokovicích se nám téměř nikdy nedaří snadno vyhrát a ani tentokrát to nebylo jinak. Nešlo nám téměř nic, trápili jsme se s koncovkou, nedali jsme tři sedmičky, snad deset jasných šancí, dělali jsme technické chyby a ani obrana nefungovala stoprocentně. Tolik nepovedený akcí a chyb jsme neudělali snad za půl sezony. Utekl nám začátek, naštěstí se pak holky zvedly a manko srovnaly. Dostali jsme se i do vedení, ale ne na dlouho a poločas jsme nakonec o branku prohráli,“ líčila jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Ani po změně stran to dlouho nevypadalo na to, že si Hradečanky odvezou celkem přesvědčivé vítězství. Oba týmy se přetahovaly o každý gól a v 47. minutě platil stav 21:20. Poté však přišel uragán v podobě devítibrankové šňůry hostujícího týmu, který tři minuty před koncem vytáhl náskok na 29:21 a definitivně zlomil odpor soupeřek, kterým nepomohla ani hra bez brankářky.

„Druhá půle byla dlouho téměř totožná s tou první. Přes veškerou snahu se nám nedařilo utrhnout a skóre se převalovalo z jedné strany na druhou. O výsledku rozhodlo až posledních dvanáct minut. Holky najednou zabraly v obraně a konečně si začaly budovat náskok. Otrokovice ve snaze zastavit náš finiš přistoupily ke hře bez brankářky se sedmi hráčkami v poli. To nám paradoxně pomohlo, podařilo se nám několik domácích útoků ubránit a dát tři góly do prázdné brány. Nabudilo nás to a konečně jsme se prosazovali střelecky. Poslední desetiminutovku jsme vyhráli 10:2, takže body jsou poctivě vybojované. Ačkoliv konečný výsledek tomu neodpovídá, bylo to vydřené vítězství,“ konstatovala hradecká koučka.

Třináctí vítězství v sezoně znamená pro družstvo od Vajgaru pojištění čtvrtého místa v tabulce, z něhož se už nemohou nikam posunout. To nic nemění na tom, že by se s před vlastním publikem v předposledním 21. kole chtělo rozloučit ziskem dalších bodů v souboji s Havlíčkovým Brodem, který je na programu v sobotu 29. dubna netradičně už od 10 hodin. Vydařenou sezonu hradecké házenkářky poté zakončí v neděli 7. května na palubovce Vršovic.

Jiskra Otrokovice – Házená Jindřichův Hradec 23:31 (15:14)

Branky: Žůrková 8/3, Dufková 5, Lapčíková 4, Divílková 3, Horáková 2, Kalivodová 1 – E. Kovářová 8, Jasanská 7, Coufalová 5, Březinová 3/1, A. Jonová 2, Rytířová 2, Hauserová 1, Frühaufová 1, Reisnerová 1, Vlková 1/1. Sedmimetrové hody: 3/3:5/2. Vyloučení: 6:5. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Diváci: 73.

Další výsledky 20. kola

Bohunice – Kunovice 12:21, Havlíčkův Brod – Kynžvart 27:33, Olomouc – Vršovice 32:26, Hodonín – Velké Meziříčí 38:16, Hostivice – Kobylisy 33:21.

I. liga ženy

1. HK Hodonín 20 20 0 0 709:452 40

2. Házená Kynžvart 20 16 1 3 629:502 33

3. SHK Kunovice 20 16 0 4 583:431 32

4. Házená Jindřichův Hradec 20 13 1 6 621:548 27

5. Sokol Vršovice 20 10 2 8 525:477 22

6. Lions Hostivice 20 11 0 9 543:527 22

7. Jiskra Otrokovice 20 7 1 12 515:574 15

8. SKUP Olomouc 20 7 0 13 492:616 14

9. Tatran Bohunice 20 5 2 13 408:484 12

10. Sokol Velké Meziříčí 20 5 2 13 446:549 12

11. Jiskra Havlíčkův Brod 20 3 1 16 473:595 7

12. Sokol Kobylisy II. 20 2 0 18 409:598 4