O víkendu měli prachatičtí hokejbalisté sehrát poslední utkání podzimní části první ligy proti Ještěrům z Ústí nad Labem. Hrát se nebude.

Horalové poslední podzimní utkání odkládají. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Utkání je odloženo, ale ne z důvodu covidu v jednom či druhém týmu. „V extralize a první lize se hrají jen některé zápasy. Vládní opatření pouštějí do hry pouze očkované či ty, kteří prodělali covid, nebo jsou po první dávce a přijdou s PCR testem. Pro neočkované to znamená konec sezony,“ shrnul opatření, která vstupují do sportu, kapitán prvoligových hokejbalistů HBC Prachatice Jan Turek.