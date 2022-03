V první třetině měli hru pod kontrolou hráči ze severu Čech a také šli v 8. minutě do vedení. Když přidali ještě do první přestávky další dva góly, ten na 0:3 dokonce v oslabení, vypadalo to s domácími zle. Ti však od druhé třetiny zvedli hlavy a podařilo se jim Janem Štěpánkem snížit. Nicméně si střeleckou a i herní převahu udržovali hosté a zaslouženě si dokráčeli pro všechny tři body.

OBRAZEM: Junioři Highlanders zlomili Třinec brankou v prodloužení

HBC Highlanders Prachatice - Elba DDM Ústí nd Labem 1:3 (0:3, 1:0, 0:0). Branky: 20. Jan Štěpánek - 8. Škurla, 13. a 15. Maule. Vyloučení: 5:3. Branky voslabení: 0:1. Střely na branku: 25:31.

V dalším utkání hostí prachatičtí junioři v sobotu 12. března od 14 hodin HBC Plzeň.