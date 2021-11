II. liga žen – 9. kolo: Strakonice – Ústí nad Labem 39:22 (16:10)

Branky Strakonic: Schreibmeierová 9 (2), Vávrová 9 (1), Kadlecová 7, Kordíková 5, Hanzelínová 3, Drábová, Wollnerová, Plojharová 2. Rozhodčí: Holátová, Knytlová. Vyloučení: 0:1. ŽK: 2:1. Góly ze sedmiček: 3:3.

"Ze zápasu jsem měl trochu obavy, dva týdny se kvůli marodce netrénovalo, holky byly teď na hřišti poprvé. Ale zvládly to. Fungovala nám dobře obrana, ale bylo to dáno i útočnou silou soupeřek, která nebyla taková. Sára Nejedlá v brance pochytala, co měla, to bylo také fajn. Na druhé straně však chytala výborně i hostující gólmanka. Nedařilo se nám ubránit souhru hostů s pivotem, v útoku jsme Severočešky ale přetlačili a gól jsme dali, kdy bylo třeba," shrnul utkání strakonický trenér Miroslav Vávra.

Házenkářky Strakonic v daším programu zajíždějí do Turnova a poslední utkání podzimu pak sehrají doma proti Astře Praha.