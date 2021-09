Hokejbalový tým žen vznikl před pěti lety tak trochu z hecu. Zkušený hokejbalista HBC Highlanders Jaromír Kotlík popích svou dceru Terezu, tehdy dvanáctiletou fanynku tohoto sportu, že pokud dá dohromady patáct děvčat, tak je začne trénovat. Tereza druhý den přinesla seznam sedmnácti hráček a bylo jasno - v Prachaticích se začala odvíjet historie ženského hokejbalu. Jaromír Kotlík si vzal do tandemu trenéra Petra Bártu a začalo se. A výsledek? Po pěti letech slaví ženské (v Prachaticích spíše dívčí) družstvo titul Mistryň České republiky.

Cesta za titulem nebyla jednoduchá. V začátcích se někdy i hodně prohrávalo, ale děvčata se zocelila v týmech spolu se žáky a výsledky se začaly dostavovat. "Trénujeme již dva roky čtyřikrát týdně. Do toho o víkendu zápas. Obdivuji holky, že to dají," pochválil děvčata trenér Kotlík.

V uplynulé sezoně měla děvčata solidní výsledky, ale soupeřky na ně stále hleděly jako na malé holky, které je nomohou porazit. "Hrály jsme proti ženským, které by nám mohly dělat mámy. Ty již mají za sebou hodně odehraných sezon," uvedla k soupeřkám Tereza Kotlíková a její otec Jaromír doplnil: "Poslední turnaj před republikovým finále se nám nevydařil a přišly čtyři porážky. Byla to taková symbolická facka, aby si holky uvědomily, že to nebude jednoduché. A navíc to možná soupeřky ukolébalo. Přišel finálový turnaj, děvčata se dostala do finále a až tam dostala první branku. Přesto porazila Plzeň Litice a je to tam."

Mistrovská sezona je pryč a začíná nová práce. "Hned po přijetí u starosty vyrážíme trénovat. Přeci jenom je tým složen z hráček více klubů Jihočeského kraje a nemáme tolik možností trénovat společně. V klubech trénujeme s klukama. Ale čas kvapí a již 28. září začíná prvním turnajem nová sezona. Hrajeme doma v Prachatcích a hned se dvakrát utkáme s Plzní, která nám bude chtít oplatit porážku z republikového finále. Přijďte nás podpořit," zve Jaromír Kotlík fanoušky hokejbalu na zcela jistě zajímavý turnaj.