Do vedení šli hosté. Prachatičtí Highlanders sice brzy odpověděli vyrovnávací brankou Šaršoka, ale ještě do konce první třetiny soupeř odskočil o dva góly. Ve druhé části přidal další a zdálo se být rozhodnuto. Na začátku třetího dějství snižoval na 2:4 Bárta, ale soupeř odpověděl dvěma přesnými ranami. Na konečnách 3:6 upravil v samotném závěru duelu Reindl.

V Novém Strašecí domácí před týdnem zvítězili 6:2. Pod Libínem to měl být úplně jiný zápas. Nakonec se výsedek podobal tomu před týdne a Prachatičtí soupeři podlehli 3:6.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.