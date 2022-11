Body Strakonic: L. Vydrová 9, S. Lišková a N. Horsáková 6, A. Junková, A. Matasová a B. Soukupová 5, M. Jánská 4, A. Březinová a K Hauserová 2. Trestné hody: 23/13: 32/25. Trojky: 13/2:14:4. Doskoky: 36:40.

Mnohonásobý Mistr České republiky přijel do Strakonic v roli vysokého favorita. Domácí děvčata se toho však na začátku nezalekla a až do stavu 10:8 byla stále ve vedení. Zbytek první čtvrtiny však skončil 2:24 a hráčky z USK jasně na palubovce dominovaly. Ještě v poločase to na poměry tohoto duelu nevypadalo pro domácí hráčky až tak špatně, když prohrávaly o 29 bodů, ale třetí čtvrtina (9:43) znovu ukázala, jak propastný rozdíl je mezi mistrovským celkem a týmy bojujícími ve spodní části tabulky. Ke cti domácích děvčat slouží, že se snažily bojovat až do konce utkání o každý bod.

Po sedmi odehraných zápasech tak mají strakonické hráčky na straně výher nulu. Nejdůležitější zápasy o záchranu je však ještě čekají. Tak držme palce.

Pozápasové ohlasy:

