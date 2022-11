Body: T. Havlík a A. Končal 3, O. Krejčí 2, debl - D. Štpánek 4, D. Calta 2, T. Borovka, F. Hubáček 1, debl.

V okresním derby ze Strakonicka byli papírovým favoritem hosté z Vodňan, kterým patří druhé místo tabulky. Po čtyřhrách byl stav vyrovnaný 1:1 a po první rundě dvouher šli hosté do vedení 2:4. Utekli dokonce na 2:6, ale domácí snížili po druhém kole dvouher na 4:6 a po tom třetím dokonce vyrovnali na 7:7. Drama pokračovalo až do konce utkání a Strakoničtí šli dokonce do vedení 9:8. Poslední bod však patřil soupeři, a tak se týmy o body podělily.

Po sobotním programu zůstali Vodňanští na druhém místě tabuky, Strakoničtí byli desátí. V neděli měly oba celky ze Strakonicka volno.