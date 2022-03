9. kolo: Sokol Písek B – Svatkovice A 0:18. J. Marek, P. Sosnovec, P. Veselík a J. Soukup 4, debly.

10. kolo: Svatkovice – Heřmaň B stále nehlášeno.

12. kolo: Svatkovice – Kovářov A stále nehlášeno. Heřmaň B – Kovářov B stále nehlášeno. Mirotice B – Protivín C 7:11. M. Matuška 3, J. Krahulec st. a M. Vašek 1, debly – P. Patzelt 4, M. Polanský a I. Marková 3, B. Levita 1.

13. kolo: Mirovice B – Svatkovice nehlášeno. Protivín C – Heřmaň nehlášeno. Písek B – Heřmaň B nehlášeno. Kovářov B – Kovářov A 0:18. J. Mošanský ml., A. Smetanová, V. Poslušný a M. Barda st. 4, debly.

14. kolo: Svatkovice – Kovářov B 18:0. J. Soukup, P. Veselík, P. Sosnovec a J. Marek 4, debly. Kovářov – Písek B nehlášeno. Protivín C – Heřmaň B 14:4. M. Polanský 4, M. Soumar 3, B. Levita a P. Vařečka 2, I. Marková 1, debly – J. Pošusta 3, I. Horák 1. Heřmaň – Mirotice B nehlášeno.

Aktuální tabulka:

1. TTC Kovářov 11 0 1 0 149:67 34

2. Svatkovice 10 0 1 0 153:45 31

3. Slavoj Protivín C 6 2 5 0 131:103 27

4. Sokol Heřmaň 6 2 4 0 127:89 26

5. Sokol Heřmaň B 4 2 5 0 105:93 21

6. Sokol Mirotice B 4 1 6 0 107:91 20

7. Sokol Písek B 2 1 9 0 72:144 17

8. Kovářov B 0 0 12 0 2:214 12

OKRESNÍ SOUTĚŽ

11. kolo: Kovářov C – Mirotice C stále nehlášeno.

12. kolo: Mirotice C – Mirotice D stále nehlášeno.

13. kolo: Hradiště – Mirotice E 6:12. K. Makalouš a R. Kratochvíl 2, M. Kašpar 1, debl – J. Krahulec st. a J. Karas st. 4, O. Skok 2, J. Strouhal 1, debl. Svatkovice C – Mirotice C 10:8. P. Pták 4, L. Střízek a J. Hošna 2, debly – V. Kozáková 3, V. Olšbauer a R. Jonák ml. 2, M. Kožený 1. Mirotice D – Svatkovice B nehlášeno. Kovářov C – Protivín D 8:10. J. Janů 2, P. Volf 1, 5x skreč – B. Levita 4, P. Klenovec 3, J. Čurda 2, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Mirotice E 10 1 2 0 162:72 34

2. TTC Svatkovice B 9 0 2 0 146:52 29

3. TTC Svatkovice C 8 0 5 0 140:94 29

4. Slavoj Protivín D 7 3 2 0 111:105 29

5. AFK Hradiště 4 1 8 0 111:123 22

6. Sokol Mirotice C 3 2 6 0 89:109 19

7. Sokol Mirotice D 2 1 7 0 53:127 15

8. TTC Kovářov C 0 0 11 0 34:164 10