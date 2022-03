9. kolo: Sokol Písek B – Svatkovice A nehlášeno. TTC Kovářov – Sokol Mirotice 10:8. V. Poslušný 4, A. Smetanová 2, J. Zdeněk a L. Růžičková 1, debly – F. Kuželka 3, J. Krahulec st. a M. Vašek 2, M. Matuška.

10. kolo: Svatkovice – Heřmaň B nehlášeno. Heřmaň A – Kovářov A 4:14. T. Velek, M. Kovář a P. Cimburek 1, debl – A. Smetanová 4. J. Mošanský ml., V. Poslušný a L. Růžičková 3, debl. Mirotice B – Kovářov B nehlášeno. Protivín C – Sokol Písek B 9:9. M. Soumar a M. Polanský 3, B. Levita 2, M. Šťastný ml. 1 – T. koza 3, M. popelka st. a K. Bílý 2, debly.

11. kolo: Protivín C – Svatkovice 3:15. P. Vařečka, B. Levita a M. Polanský 1 – J. Marek, P. Veselík a P. Sosnovec 4, J. Soukup 1, debly. Písek B – Mirotice B 2:16. K. Bílý 2 – M. Matuška a M. Vašek 4, J. Krahulec st. a J. Karas 3, debly. Heřmaň A – Kovářov B 18:0. F. Kolařík, T. Velek, M. Kovář a P. Cimburek 4, debly.

12. kolo: Svatkovice – Kovářov A nehlášeno. Heřmaň B – Kovářov B nehlášeno. Písek B – Heřmaň A 4:14. T. Koza 3, M. Popelka st. 1 – T. Velek 4, F. Kolařík a M. Kovář 3, P. Cimburek 2, debly. Mirotice B – Protivín C nehlášeno.

Aktuální tabulka:

1. TTC Kovářov 10 0 1 0 131:67 31

2. Sokol Heřmaň 6 2 4 0 127:89 26

3. Svatkovice 8 0 1 0 117:45 25

4. Slavoj Protivín C 5 2 5 0 120:96 24

5. Sokol Heřmaň B 4 2 50 105:93 21

6. Sokol Mirotice B 4 1 5 0 100:80 19

7. Sokol Písek B 2 0 8 0 72:126 16

8. Kovářov B 0 0 10 0 2:178 10

OKRESNÍ SOUTĚŽ

11. kolo: Svatkovice C – Mirotice E 5:13. J. Hošna 4, P. Čapek 1 – J. Krahulec st., O. Skok a D. Karas 3, J. Strouhal 2, debly. Mirotice D – Hradiště 9:9. J. Pešta 3, R. Klarner a M. Řeřábek 2, T. Ježek 1, debl – K. Makalouš 4, R. Kratochvíl 3, M. Kašpar 1, debl. Kovářov C – Mirotice C nehlášeno. Protivín D – Svatkovice B 11:7. M. Soumar a M. Polanský 3, K. Vařečka 2, M. Šťastný 1, debly – J. Hladký, P. Veselíková a D. Kosinka 2, J. Maryška 1.

12. kolo: Mirotice E – Protivín D 9:9. J. Krahulec st. 3, J. Karas st. 2, D. Karas a O. Skok 1, debly – M. Polanský 4, B. Levita 3, M. Soumar 2. Svatkovice B – Kovářov C 13:5. M. Lojka 4, D. Kosinka 3, J. Klouda a J. Hladký 2, debly – P. Janeček 3, J. Janů a A. Riant. Mirotice C – Mirotice D nehlášeno. Hradiště – Svatkovice C 6:12. K. Makalouš 3, R. Kratochvíl 2, debl – J. Hošna 4, P. Pták 3, M. Čapek a P. Čapek.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Mirotice E 9 1 2 0 150:66 31

2. TTC Svatkovice B 9 0 2 0 146:52 29

3. TTC Svatkovice C 7 0 5 0 130:86 26

4. Slavoj Protivín D 6 3 2 0 101:97 26

5. AFK Hradiště 4 1 7 0 105:111 21

6. Sokol Mirotice C 3 2 5 0 81:99 18

7. Sokol Mirotice D 2 1 7 0 53:127 15

8. TTC Kovářov C 0 0 10 0 26:154 10