Dohrávky: Svatkovice – Mirotice B stále nehlášeno. Kovářov B – Svatkovice 0:18. P. Sosnovec, P. Veselík, J. Marek a J. Hošna 4, debly. Písek B – Kovářov 5:13. T. Koza 3, debl, 1x skreč – J. Zdeněk, J. Mošanský ml. a V. Poslušný 3, L. Růžičková 2, M. Barda 1, debl. Heřmaň B – Protivín C 9:9. J. Pošusta 4, I. Horák 2, M. Těhle a Š. Miklas 1, debl – M. Polanský 3, M. Soumar a P. Patzelt 2, B. Levita 1, debl. Mirotice B – Heřmaň 9:9. M. Vašek 3, J. Krahulec st. a J. Karas st. 2, F. Kuželka , debl – F. Kolařík 3, T. Velek a P. Cimburek 2, M. Kovář 1, debl.

8. kolo: Svatkovice – Heřmaň 11:7. P. Sosnovec, P. Veselík a J. Marek 3, J. Soukup 2 – T. Velek 4, P. Cimburek 1, debly. Heřmaň B – Mirotice B 13:5. V. Šareš a J. Pošusta 4, I. Horák 3, debly – F. Kuželka 2, J. Krahulec st., J. Karas st. a M. Matuška 1. Protivín C – Kovářov 5:13. M. Polanský 3, M. Soumar a I. Marková 1 – V. Poslušný 4, A. Smetanová 3, J. Mošanský ml. 2, L. Růžičková a J. Zdeněk 1, debly. Kovářov B – Písek B nehlášeno.

Předehráno: Heřmaň B – Heřmaň A 13:5. I. Horák a J. Pošusta 4, V. Šareš 3, M. Těhle 1, debl – P. Cimburek 2, T. Velek a F. Kolařík 1, debl.

Aktuální tabulka:

1. TTC Kovářov 8 7 0 1 0 95:49 22

2. Svatkovice 7 6 0 1 0 90:36 19

3. Heřmaň B 9 4 2 3 0 95:67 19

4. Sokol Heřmaň 9 4 2 3 0 91:71 19

5. Slavoj Protivín C 8 3 1 4 0 76:68 15

6. Sokol Mirotice B 7 3 1 3 0 70:56 14

7. Sokol Písek B 7 1 0 6 0 40:86 9

8. Kovářov B 7 0 0 7 0 1:125 7

OKRESNÍ SOUTĚŽ

Dohrávky: Mirotice C – Svatkovice C, Svatkovice B – Mirotice D a Protivín D – Kovářov C stále nehlášeno.

7. kolo: Kovářov C – Mirotice E 1:17. J. Janů 1 – J. Krahulec st., O. Skok a D. Karas 4, J. Strouhal 3, debly. Mirotice D – Protivín D 7:11. R. Klarner 3, M. Řeřábek, D. Řeřábková a T. Ježek 1, debl – M. Polanský 4, J. Čurda a B. Levita 3, debl. Svatkovice C – Svatkovice B a Hradiště – Mirotice C nehlášeno.

8. kolo: Mirotice E – Mirotice C 12:6. J. Krahulec st. 4, O. Skok a D. Karas 3, J. Strouhal 1, debl – M. Kožený 3, R. Jonák st. a V. Olšbaur 1, debl. Hradiště – Svatkovice B 5:13. K. Makalouš 2, S. Říha a R. Podešva 1, debl – P. Veselíková 4, D. Kosinka a J. Hladký 3, J. Maryška 2. Svatkovice C – Protivín D 4:14. J. Hošna 3, R. Jakovec 1 – M. Polanský 4, M. Soumar a B. Levita 3, J. Vojta a J. Čurda 1, debly. Mirotice D – Kovářov C 13:5. R. Klarner 4, D. Řeřábková 3, M. Řeřábek a T. Ježek 2, debly – J. Janů 3, A. Riant 2.

9. kolo: Mirotice D – Mirotice B 0:18. J. Strouhal, D. Karas, J. Krahulec st. a O. Skok 4, debly. Protivín D – Hradiště 10:8. J. Vojta 3, J. Čurda, B. Levita a M. Soumar 2, debl – M. Kašpar, K. Makalouš a R. Podešva 2, R. Kratochvíl 1, debl. Kovářov C – Svatkovice C a Svatkovice B – Mirotice C nehlášeno.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Mirotice E 9 7 0 2 0 118:44 23

2. Slavoj Protivín D 8 5 1 2 0 72:72 19

3. TTC Svatkovice B 6 6 0 0 0 90:18 18

4. TTC Svatkovice C 6 4 0 2 0 67:41 14

5. AFK Hradiště 8 2 0 6 0 63:81 12

6. Sokol Mirotice D 8 2 0 6 0 44:100 12

7. Sokol Mirotice C 6 2 1 3 0 50:58 11

8. TTC Kovářov C 7 0 0 7 0 18:108 7