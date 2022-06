Do sobotních utkání bylo přihlášeno 20 nejlepších dvojic z celé republiky, které byly rozlosovány do čtyř skupin po pěti týmech. Tým z Habeše se ocitl ve skupině „B“, kde narazil na SK Liapor Karlovy Vary „B“, Sokol Dolní Počernice, Vsetín a TJ Sokol Holice „B“. Postoupil do čtvrtfinále z 2. místa, kdy podlehl ve skupině pouze týmu z Karlových Varů.