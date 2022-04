Sestava TJ Radomyšl: Pacovský, Ježek, Nepodal, Hokr, Havlík, Vachulka, Švancar, Toman, Votava, Slavíček.

Postavení týmů v průběžné tabulce slibovalo vyrovnaný boj, což se také potvrdilo. Vstup do utkání se však povedl lépe hostům a než se domácí rozkoukali, tak prohrávali 0:3. Pojďme, ale postupně. Domácí Klabík s Jirouškem prohráli překvapivě hladce s Tomanem a Votavou ve dvou setech. Na jejich výkon dokázali navázat Slavíček s Hokrem, kteří také ve dvou setech přehráli Padělka s Holatou. Rozjetá trojice hostů Nepodal, Toman a Pacovský pokračovala v krasojízdě proti Klabíkovi, Foktovi a Holatovi, ale jen do stavu 5:9. Pak se hostující tým zadrhl a prohrál set 10:9. Druhý set měl průběh zrcadlově otočený, domácí dlouho vedli, ale nakonec se radovali 10:9 hosté. Třetí zkrácený set, ale znovu patřil hostům. Domácí dokázali získat bod až v zápase druhých trojic, když Jiroušek doplněný bratry Landrichtery přehráli Slavíčka, Hokra a Votavu 2:0.

V nepárové části se body dělily, když nejdříve hostující Nepodal s Havlíkem přehráli Fokta s Lanrichterem 2:0, aby následně v singlu stejným výsledkem zvítězil Holata nad Ježkem. Jak se v úvodu domácím výsledkově nedařilo, vynahradili si to v odvetných zápasech trojic, když dokázali obě domácí trojice zvítězit 2:0 a vyrovnat na průběžných 4:4.

Pohoda v týmu domácích rázem dávala naději na celkové vítězství, zvláště když Klabík s Jirouškem lehce přehráli Hokra se Slavíčkem 10:6, hosté se s nepřízní osudu však nechtěli smířit a zabojovali ve druhém setu a získali jej 10:7. O osudu rozhodovat zkrácený třetí set, ve kterém nakonec hosté zvítězili 10:8 a zajistili si minimálně remízu. Závěrečný zápas dvojic na hřišti Holata s Padělkem proti Tomanovi s Votavou. Domácí začali lépe a jasně se ujali vedení, hostujícího Votavu nahradil Vachulka, hosté snížili, ale set nakonec získai domácí. Do druhého setu se Votava vrátil a hostům se podařilo set získat a vyrovnat. Třetí set bylo drama se vším všudy. Do stavu 8:7 pro hosty to bylo bod za bod, pak se domácím podařilo otočit 9:8 a měli dvě příležitosti k ukončení zápasu. Hosté však svůj první útok zakončili a vyrovnali na 9:9. Hrdinou okamžiku se stal hostující Toman, který nejprve dokázal chytit dělovku Padělka, aby vzápětí sám utkání razantní smečí ukončil.

"Tentokrát jsme k vítězství potřebovali opravdu velkou porci štěstí a popravdě řečeno mohl být výsledek utkání klidně obrácený. Nám se podařil začátek utkání a po nepárové části jsme se dostali do útlumu a výborně hrající domácí to dokázali využít. Dokonce to vypadalo, že po nadějném začátku klidně můžeme odjet s prázdnou. Podařilo se nám však vyhrát všechny dvojice, což se ukázalo jako rozhodující. Paradoxně jindy fungující trojice se tentokrát zadrhly. Pochvalu si zaslouží oba výborně pískající rozhodčí. Úvodní polovinu soutěže zakončíme v sobotu ve Strakonicích, v derby nás určitě nečeká nic lehkého, domácí budou určitě hodně namotivováni a budou chtít získat první body. Očekávám početnou diváckou návštěvu a bouřlivé prostředí," doplnil kapitán Radomyšle M. Pacovský.

Autor: Milan Koubovský