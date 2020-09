"Následné středeční testování odhalilo několik dalších případů nákazy koronavirem v mužstvu," potvrzuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

Část týmu s pozitivním výsledkem tak musí podstoupit karanténu s trváním do 19. září, než se bude moci znovu zapojit do tréninku. Negativně testovaným potrvá karanténa do 14. září, poté podstoupí další test.

První kolo UNIQA extraligy, které se mělo odehrát 19. září ve Zlíně, se tak posouvá na 24. září. „Nemoc má u všech mírný průběh, takže bychom měli být na začátku sezony připraveni v plné síle. Rád bych poděkoval Zlínu za vstřícnost při přeložení utkání. Pokud si takto budou nápomocny všechny extraligové kluby, věřím, že sezona nebude ohrožena,“ říká generální manažer Robert Mifka.