V celkovém pořadí vyhrál Tomáš Němejc se 66 b. před Tomášem Kratochvílem 54 a Jiřím Polákem (všichni Sokol ČB) 33. Čtvrtá je Lurdes Gloria Manuel 13, pátý Petr Svoboda (oba VS) 11. Další umístění: 6. Tomáš Jelínek (JH) 8, 7. Adéla Záhorová (VS) 8, 8. Petr Hošna (Písek) 7, 9. Tereza Babická (Sokol) 6, 10. Roman Budil (ČD) 5.

Vítězové dalších kategorií - přípravky: Jiří Trnka (Sokol, trenérka Kateřina Bahenská), Jolana Prixová (PT, trenér Antonín Pilát), :mladší žactvo: 1. Tomáš Čoka (Čéč), 2. Adam Fišer (Sok), 3. Rostislav Pivec (JH), děvčata 1. Markéta Vaňková (NV), 2. Tereza Kozáková (Písek), 3. Stela Chválová (NV), starší žactvo: 1. Marek Volf (VS), 2. Filip Toul (ČD), 3. Michal Rada (Sok), děvčata 1. Nikola Musilová (NV), 2. Adéla Holubová (Sok), 3. Adéla Štefanová (Ves.), dorostenci: 1. Petr Svoboda (VS), 2. Tomáš Jelínek (JH), 3. Filip Svoboda (NV), dorostenky: 1. Lurdes Gloria Manuel (VS), 2. Žaneta Pivcová (JH), 3. Barbara Kostková (Sok), junioři: 1. Tomáš Kratochvíl (Sok), 2. Marek Marvan (VS), 3. David Jodl (Sok), juniorky: 1. Tereza Babická (Sok), 2. Johana Šímová (NV), 3. Anežka Gutwirthová (Sok).

Výsledky za rok 2021 a pořadí ve všech dosavadních ročnících této ankety už statistik Václav Tipka zapracoval do atletické ročenky 2021, která se začala distribuovat v těchto dnech.

Co to je mít rád atletiku…

Nabídla našemu webu v minulých dnech paní Lucie Janowiaková, maminka nadějné mladší žákyně Sofie ze Sokola ČB, tak citovou informaci ze závodů přípravek v Táboře, že její mail přeposíláme dál i na našich stránkách.

Jedničkou byl pro ni hoch, který běžel celý závod na 600 m pomalu, rozvážně, rozhlížel se kolem a přišlo mi, že si to užívá, píše. "Užíval si i diváky a trenér ho neskutečně podporoval. Hoch běžel na pohodu a když se šlo do posledního kola, jiný chlapec před ním začal odpadat, a pak přišla chvíle pro ,mého´ favorita. Zabral, strhnul se opravdový závod, hala řvala a hádejte, kdo vyhrál, o prsa, ale vyhrál… Zamáčkla jsem slzu," přiznává paní Janowiaková. A pokračuje: "Nebo David Kopačka z našeho oddílu, byl sice druhý, ale jeho cílová rovina byla famózní, po poměrně dlouhém běhu vyvinul před cílem neskutečnou rychlost a doslova letěl. Opět celá hala řvala.

Toto jsou tedy moje dvě hvězdy z víkendu. Dva hrdinové, o kterých by se mělo případně psát… A vítězové? Těmi jsou pro mne všechny děti. Byla jsem na závodech také jako pomocný trenér. Děti bojovaly, všechny se snažily, nikdo si nestěžoval a hlavně nikdo nebrečel, a o tom to je. Tak to má být. Jen škoda občasné rivality někdy mezi oddíly, někdy mezi rodiči. Ale bez toho to asi nepůjde nikdy…"

Děkujeme za její vyznání a přiloženou fotičku jejich družstva z objektivu Standy Gryce.

Krajský přebor družstev v plavání

I. kolo přeboru ČR plavců bylo v Českém Krumlově. Z výsledků: 200 prsa Linda Čeňková (JH) 2:48,89, Gabriela Trnková 2:49,49, Kristýna Veselá (obě Pl) 2:57,08, Hubert Bayernheimer (Fez) 2:42,07 - letos nejl. v kraji, 100 kraul Simona Marešová 1:00,40 - nejl. v kraji, Adéla Preislerová (14, obě JH) 1:02,23 - druhá, Sofie Nezvalová 1:02,27 - třetí, Jiří Václavík 53,07, Jan Brůna 53,23, 200 motýlek Hedvika Podruhová 2:34,93, Gabriela Trnková (všichni Pl) 2:39,94, Tereza Kozáková (ČK) 2:43,86, Václavík 2:09,05, Marek Matoušek (Pl) 2:15,88, 100 znak Marešová 1:08,01 - nejl. v kraji, Lucie Furchová 1:09,21, Barbora Veselá 1:12,29, Brůna 1:02,95, Filip Toul 1:07,20, 400 PZ Bayernheimer 5:23,07, Daniel Wieser (Fez) 5:29,76, Furchová 5:23,64, Tereza Tučková (Fez) 5:33,01, 400 kraul Anna Pilsová (ČK) 4:52,03 - nejl. v kraji, Barbora Veselá 4:53,33, 1500 kraul Matoušek 16:07,85 - devátý v kraji všech dob, 4x100 PZ ženy PlČB 4:37,92, JH 4:45,20, muži Pl 4:08,90, Fezko 4:40,30. Odpolední výsledky do uzávěrky nedošly.