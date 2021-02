Dámský soubor od Vajgaru je jediným jihočeským zástupcem I. ligy. Ani tato soutěž neobdržela výjimku z vládních protiepidemických opatření a tým vedený trenérkou Ivou Jonovou se tak na palubovce naposledy představil loni 11. října v mistrovském utkání v Ivančicích. Od té doby už nic. Pokračuje pouze česko-slovenská MOL liga žen s účastí Písku.

„Je to samozřejmě dlouhé a nejhorší je ta nejistota, že nevíme kdy, nebo zda vůbec ještě v této sezoně budeme smět trénovat v hale a hrát zápasy,“ podotkla Iva Jonová.

Hráčky se po celou dobu připravují individuálně, což znamená, že si udržují především fyzičku. Od koučky obdrží pokyny, které plní. Běhají, případně se projedou na běžkách, čemuž v současnosti nahrávají poměrně dobré sněhové podmínky. Vyrazit však mohou maximálně ve dvou…

Trenérka jindřichohradeckých prvoligových házenkářek Iva Jonová.Zdroj: Stanislav Hladík

„Snažíme se být v rámci omezených možností nějak v kontaktu. Nabádám holky, aby cvičily a běhaly, ony mi pak ze svých telefonů a chytrých hodinek posílají, jak se s tím vypořádaly. Moc jiných možností nemáme,“ krčí rameny jindřichohradecká trenérka.

Stávající situace v souvislosti s epidemií koronaviru příliš optimismu a nadějí, že se brzy zlepší, neskýtá. Odzvonilo už této sezoně? „Opravdu nevím, nemáme vůbec žádné informace. Vše se odvíjí od nařízení vlády, která by buď musela rozvolnit opatření, nebo dát sportu výjimku. Podle toho by pak nějakým způsobem reagoval házenkářský svaz. Nechci předjímat ani přivolávat černé scénáře, ale osobně si myslím, že se ani tato sezona nedokončí,“ domnívá se Iva Jonová.

Pro její regulérní dohrání totiž podle ní nebude dostatek termínů ani podmínky. I kdyby se brzy situace změnila a soutěž dostala zelenou, což se však nejeví reálně, nelze bez přípravy na hřišti naskočit hned do zápasů o body.

„Těžko můžeme jít bez tréninku rovnou do zápasů. Hráčkám chybí herní praxe. Běháním po lese práci s míčem, techniku ani signály nevypilují, takže po případném uvolnění by musel nejprve následovat nějaký přípravný blok, a to si myslím, že už asi není reálné,“ tvrdí Iva Jonová.

I. liga ženy (před přerušením soutěže)

1. HK Ivančice 5 5 0 0 157:114 10

2. Házená Kynžvart 4 4 0 0 151:78 8

3. Jiskra Havlíčkův Brod 5 4 0 1 145:126 8

4. Lions Hostivice 4 3 0 1 122:114 6

5. Tatran Bohunice 4 2 1 1 105:111 5

6. Jiskra Otrokovice 5 2 0 3 132:148 4

7. SHK Kunovice 5 2 0 3 127:146 4

8. Házená J. Hradec 5 2 0 3 139:163 4

9. 1. SC Bohumín 5 1 1 3 134:145 3

10. SK UP Olomouc 4 1 0 3 112:132 2

11. Sokol Kobylisy 4 0 0 4 109:124 0

12. Sokol Vršovice 4 0 0 4 87:119 0