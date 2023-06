Návrat po roce. Písecké házenkářky znovu povede Kateřina Hromádková

Sezonu si dala pauzu a už je zase zpět. Trenérka Kateřina Hromádková (36) opět povede v MOL lize písecké házenkářky. Ty měly uplynulou sezonu parádně rozjetou, postoupily do národního play off, ale v něm nakonec medaili nezískaly a skočily čtvrté. To dost možná přimělo vedení klubu, aby nenabídlo další spolupráci trenéru Janu Pavlovskému a znovu oslovilo zmiňovanou koučku, která tým před tím vedla tři a půl roku.

Trenérka Kateřina Hromádková se vrací na post trenérky píseckých házenkářek. | Foto: archiv Deníku