Cílem Atletické výzvy pro mladé atlety a atletky je v době, kdy se pro tuto cílovou skupinu nemohou pořádat závody, přinést motivaci do tréninku a možnost poměřit se se svými kamarády a atletickými protivníky. Na tuto výzvu reagovali také milevští atleti ze Sokola, kteří pro zájemce připravili jednu Atletickou výzvu ve sportovním areálu v Milevsku a další pak v milevském parku Bažantnice. Atletická výzva byla spuštěna už 15. února a potrvá do dvanáctého března 2021.

Do soutěží Atletické výzvy v milevském regionu se také rozhodli zapojit atleti chyšeckého oddílu, kteří si zkusí a změří jednotlivé disciplíny. Prvním chyšeckým atletem, který se do soutěží zapojil, byl dorostenec Michal Rottenberg. V pondělí 22. února se vydal s trenérem Josefem Fukou na milevský stadion a absolvoval první disciplíny. „Počasí nám moc nepřálo, terén byl kluzký, a to dost ovlivnilo především slalom mezi stromy či běh kolem tribuny, kdy musel Michal dbát na bezpečnost a opatrnost při absolvování schodů. Kluzké byly i železné tyče při ručkování na workoutovém hřišti,“ popsal těžké podmínky Josef Fuka, za kterých plnil Atletickou výzvu 2021 jeho svěřenec Michal Rottenberg.

I přes tento handicup Michal své soutěžní disciplíny zvládl a výsledky zaznamenal trenér do výsledkové listiny. A protože pravidla požadují po soutěžících i důkazy v podobě fotografiích dokumentujících jejich start v soutěži, nafotil jich trenér hned několik.

A jak se patnáctiletému Michalovi Rottenbergovi plnění jednotlivých disciplín dařilo? „Běh kolem tribuny absolvoval za 31,6 vteřin,“ popisuje výkony Michala trenér Josef Fuka, „běh kolem stadionu zaběhl za jednu minutu a čtyřicet pět vteřin. Ručkování mělo hodnotu 2,6 vteřin a při slalomu mezi čtyřmi stromy, který jsme stopovali po dobu devadesáti vteřin, jsem napočítal celkem sedm okruhů.“

Michal Rottenberg ale u jedné výzvy rozhodně nekončí. „Chtěl bych ještě absolvovat i tu druhou Atletickou výzvu. Ta se koná v parku Bažantnice. Doufám, že se se mnou do soutěží budou postupně zapojovat i další chyšečtí atleti a nejenom ti,“ vyzývá k pohybu své kamarády a teď už vlastně i soupeře Michal Rottenberg.