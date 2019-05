Na sobotním druhém závodě krajského přeboru v Netolicích se nakonec Plch musel sklonit před o něco zkušenějším Martinem Fiňkem. O to i přesto, že ho porazil v kvalifikaci i první finálové jízdě. Ve druhé byl ale rychlejší hlavně díky lepšímu startu jeho protivník a vzhledem k vyhrané druhé jízdě se také mohl radovat z celkového prvenství.

V kvalifikaci Plch porazil Fiňka o vteřinu a půl. „Ráno byla na kvalifikaci optimální trať a vyšla mi optimálně. S tím jsem byl spokojen a těšil jsem se na závod. Potom ale začalo trochu pršet, takže se vyjela jedna kolej,“ říká.

Do první jízdy odstartoval lépe Finěk. „Martin lépe začal, ale ještě v prvním kole se mi ho podařilo předjet. Tři čtyři kola se za mnou držel, ale pak se mi podařilo mu poodjet a náskok jsem si udržoval. Trošku se tam pak pletli jezdci o kolo zpět, ale pohlídal jsem si to a jsem rád, že jsem jízdu vyhrál,“ pochvaloval si.

Do druhé jízdy si přál lepší start. To se mu nesplnilo, nakonec pak dojel za Fiňkem druhý, ale těžkou hlavu si z toho nedělal. „Hlavní je ve zdraví dojet,“ zdůrazní.

Plch obhajuje titul krajského přeborníka v kubatuře MX1. „Přebor je pro mě výborná příprava. Loni jsem mu dal dokonce přednost před rakouským mistrovstvím. Letos je to opačně, protože v Rakousku mám podepsanou smlouvu se Suzuki, takže tam jedu kompletní šampionát,“ uvádí.

A nevede si v mistrovství našich sousedů vůbec špatně. V nejprestižnější kubatuře Open je na třetím místě. „Konkurence je tam podobná jako v našem mistrovství republiky. Možná o malinko slabší. Domácí Rakušané ale nejezdí moc do zahraničí a mají své tratě výborně najeté. Řada z nich jede pro KTM, což je jejich výhoda. Ale zatím se celkem držím,“ usměje se jezdec Extreme Teamu.

Jednu odlišnost rakouské mistrovství má. „Jede se dohromady trénink i kvalifikace. Deset minut jedete trénink, potom se otočí cedule a rovnou začíná kvalifikace. Na zapamatování si tratě a nastavení motorky není čas, což je pro mě trochu nevýhoda. Ale třeba atmosféra na závodech je mnohem lepší než u nás. Chodí tam klidně i osm tisíc diváků,“ je mladý Jihočech v Rakousku maximálně spokojen.

Mistrovství Rakouska se jede na deset závodů. „To mi vyhovuje. Díky většímu počtu závodů v dobré konkurenci tam získám více zkušeností než u nás,“ míní. „Loni jsem tam chtěl být do první desítky, letos bych se rád posunul do pětky. Uvidíme, jestli to vyjde,“ přeje si.

V našem mistrovství Plcha často neuvidíme. „Tím, jak se v Rakousku jede deset závodů, tak se oba seriály často kryjí. Zřejmě u nás pojedu jenom v Dalečíně,“ konstatuje a pokusí se odhadnout i své šance v našem šampionátu. „Tady jsem jel naposledy družstva loni v Dalečíně, proto nemám tušení, jak bych dopadl. Ale do první sedmičky bych se vejít chtěl.“

Pilot z Netřebic by si v budoucnosti rád zkusil mistrovství světa. „Ale vím, že je to složité. Už jenom z finančního hlediska,“ dobře ví.