Za poměrně teplého počasí se v Táboře objevili nejen čeští atletičtí reprezentanti ( např. dálkař Radek Juška vyhrál za 794 cm ), reprezentantky ( Irena Šedivá vyhrála oštěp ), ale i zahraniční závodníci, např. ze Slovenska (Ján Volko-halový mistr Evropy vyhrál 100 m, Matúš Bubeník- druhý ve výšce), Slovinska, Japonska, Litvy, Saudské Arábie, Velké Británie, Ukrajiny, Řecka, Peru, Polska, Jamajky, Ghany či velmi početné skupiny atletů a atletek z Indie.

U Jordánu se prezentovali i bývalé atletky z milevského Sokola, nyní startující za domácí oddíl TJ VS Tábor či PSK OLYMP Praha.

V dálce žen startovala osmnáctá z nedávného ME do 23 let v Gavle a bývalá milevská atletka Adéla Záhorová, nyní VS Tábor, svěřenkyně trenéra Jiřího Coufa ze Sokola ČB. Ta v soutěži skočila 602 cm a v dálkařské soutěži obsadila sedmé místo. Její série byla: 591 - x - 602 - 602 - 589 - x. Dálkařskou soutěž vyhrála Michaela Kučerová z USK Praha skokem 626 cm před druhou Paolou Mautino z Peru výkonem 621 cm a třetí skončila Lucia Vadlejch z USK Praha, ta skočila 617 cm.

V trojskoku žen se prezentovala exmilevská Karolina Černá, nyní PSK OLYMP Praha, která v soutěži výkonem 12,07 m obsadila třetí místo, když její série byla x - 11,80 m - 12,07 - x - 11,98 - 11,78. Trojskok žen vyhrála Slovinka Saša Babšek za 13,32 m před druhou Šárkou Vachata z TJ Sokol Kolín-atletika za 12,47 m.

Na Velké ceně také startovala dvojice chyšeckých juniorů Patrik Bouška a Ondřej Kohout a písecký dorostenec Jakub Budil.

Ondřej Kohout si zaběhl osmistovku a pořadatel celkem 37 přihlášených běžců rozdělil do čtyř běhů. Kohout byl zařazen do běhu "D", ve kterém běželi převážně junioři, dorostenci a žáci. Po stometrovém úseku, kdy závodníci zbíhají ze svých drah k mantinelu, se Ondřej Kohout zařadil na šesté místo a zhruba 150 m před cílem zrychlil své tempo a doběhl na čtvrtém místě, když si vylepšil "osobák" o téměř pět sekund časem 2:07,38 min. Mezi juniory byl druhý ze čtyř běhů.

Stejnou trať i rozběh absolvoval i dorostenec Jakub Budil z atletického oddílu Atletika Písek. Ihned po startu se písecký běžec usadil mezi závodníky, kteří udávali tempo závodu a do cíle doběhl na druhém místě v osobním rekordu 2:05,23 min. jako druhý nejlepší dorostenec ze čtyř běhů.

Druhý chyšecký junior, Patrik Bouška, běžel steepel mužů, tedy běh na 3 000 m př. Za soupeře měl velice silné duo ukrajinských závodníků, kteří také celý závod jasně ovládli. První v cíli byl Ukrajinec Roman Rostikus za 9:01,36 min. před svým krajanem Vasilem Kovalem za 9:09,13 min. Třetí místo obsadil Pavel Procházka z AK Sokolov za 9:49,11 min. Chyšecký závodník v závodě skončil na sedmém místě v čase 11:24,55 min. jako nejlepší junior.

Velká cena Tábora a Memoriál Jana Pána se tedy vydařily, diváci viděli mnoho našich i zahraničních reprezentantů a svými výkony a úspěchy se dobře prezentovali i atleti a atletky našeho regionu.

Josef Fuka