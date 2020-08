I přes nepřízeň osudu se pořadatelé nevzdávají a počítají se závodem i za cenu dodržení všech bezpečnostních opatření v tu dobu platných. "Pořádání podniku světové série s sebou nese celou řadu smluvních závazků a osobní odpovědnosti. Pokud se nestane, že vláda nebo minucipalita nezmění pravidla a exaktně závod nezakáže, tak se musíme vynasnažit závod uspořádat," říká Michal Piloušek, hlavní pořadatel. Celkem je již přihlášeno na 300 závodníků ze 17 zemí světa. Nechybí ani jména světových triatlonových es.

Počtvrté budou moci Prachatičtí obdivovat největší legendu XTERRA historie, Španěla Rubena Ruzafu, přijede také loňský vítěz a zároveň vicemistr světa Francouz Arthur Serrieres. "Mezi favority musíme zařadit také české borce Lukáše Kočaře a Karla Duška, oba patří do úzké světové špičky. Kromě nich se chystá do Prachatic na dvacet dalších závodníků světové špičky. Mezi ženami nebude chybět obhájkyně loňského vítězství Morgane Riou z Francie, ale domácí budou fandit především Heleně Karáskové Erbenové, která si ještě prodlužuje svou bohatou kariéru. Z Rakouska přijede dvojnásobná vítězka české XTERRY Carina Wasle, nebudou chybět ani silné Italky Mendito nebo Bolzan. Svůj debut v elitní kategorii by měla absolvovat další Češka Jindra Zemanová, která již dokázala být desátá na světovém šampionátu na Havaji," vybírá zajímavá jména ze startovního pole Michal Piloušek.

Na prachatickou XTERRU dorazí i letos přenosové vozy České televize. Na rozdíl od loňska letos bude v přímém přenosu možné sledovat závod ShortTrack, který se pojede v pátek 4. září v okolí Křišťanovického rybníka. "Tento formát závodu je určen pouze pětadvaceti nejlepším borcům nebo borkyním, kdy se závodí pouze cirka čtyřicet minut na velmi krátkých, ale technických okruzích ve všech disciplínách." Popisuje Piloušek, který je spoluautorem tohoto atraktivního formátu. Finále mužů i žen budou přenášet téměř dvě desítky kamer na kanál ČT Sport. Samozřejmě jsou zvání i fanoušci ke sledování závodu na místě samém.

Tradiční XTERRA z Křišťanovic do Prachatic přijde na řadu v sobotu. Na výběr znovu bude ze dvou délek tratí. Tak zvaná verze Sprint-Hobby nabídne 300 metrů plavání, 12 km na horském kole a 5 km běhu. Hlavní závod Světového poháru Original se skládá z 1,5 km plavání, 33 km horského kola a 10 km běhu. Depo, cíl a hlavní centrum bude mít závod znovu na Velkém náměstí v Prachaticích, kde budou jak v pátek, tak v sobotu probíhat i doprovodné koncerty. Kulturní nadšenci se mohou těšit zdarma na koncerty MadBulls, He-Band a místních Lucky Brew.

V neděli se dění vrátí na Křišťanovický rybník, kde pořadatelé připravili dětský duatlon a to zcela zdarma. Různé délky tratí jsou připraveny pro děti od 0 do 15 let. Po obědě potom přijde na řadu charitativní běžecký závod Herbi's Trail Run jako vzpomínka na prachatické rodáka Tomáše Procházku, který v roce 2018 zemřel v Afghanistánu. Běh na 5 km je memoriálem tohoto vojáka a dobrovolné startovné poputuje na účet Fondu solidarity Armády ČR. Delší běhy na 10 a 21 km nabídnou pořádné tratě přírodou a výzvu i pro závodní běžce.

"Všechny důležité informace, časový rozpis a také dopravní omezení najdou zájemci na webu www.xterra.cz. Na stejném místě jsou otevřeny také přihlášky, jelikož do závodů XTERRA se může přihlásit naprosto kdokoli bez nutnosti licence. Případní zájemci o brigádu v pořadatelském týmu mohou psát na dobrovolnik@xterra.cz pro více informací," doplňuje k závodům Michal Piloušek.