Jeden z nejstarších a nejlépe hodnocených mítinků v České republice se znovu pochlubí skvělým obsazením a věřme, že i tradičně skvělými výkony. Vzhledem k omezeným možnostem cestování spojeným s koronavirovou pandemií sice sleví na účasti zahraničních závodníků, zářivý lesk mu ovšem zachová přítomnost řady tuzemských elitních atletů a atletek. V koulařském sektoru se stane ostře sledovaným mužem letošní halový mistr Evropy a držitel českého rekordu ve vrchu koulí Tomáš Staněk. Nejkratší sprint nabídne souboj spoludržitelů tuzemského rekordu Zdeňka Stromšíka a Jana Veleby, kterým se pokusí zkřížit plány i svěřenec druhého jmenovaného borce Matyáš Koška.

Nadmíru atraktivní jména si mohou táborští fandové přečíst i ve startovních listinách obou memoriálových běhů. V tom mužském se představí účastníci a medailisté tuzemských i zahraničních vrcholů Filip Sasínek, Filip Šnejdr a Jakub Davidík, ženskou půlku okoření duel olympioniček Kristiiny Mäki a Diany Mezuliánikové.

Kvalitní časy a další tučnou porci zkušeností vyhlíží i několik táborských reprezentantů a reprezentantek, například medailistky z republikového šampionátu Lurdes Gloria Manuel s Alenou Panovskou.

Přípravy letošního ročníku stejně jako před rokem zkomplikovaly problémy spojené s covidem, a také vrcholící stavba nové multifunkční haly a s ní spojená omezení provozu na stadionu Míru i v okolí, ale příliv špičkové atletiky do Tábora coby významné bašty toho sportu to nezastavilo. Přesto pořadatelé upozorňují, že je omezena divácká kapacita a jsou k dispozici místa pouze na stání. Navíc je nutné dodržovat platná covidová nařízení vlády. Děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.

PROGRAM 60. ROČNÍKU VELKÉ CENY TÁBORA:

16.20: 200 m přek. žáci

16.25: 200 m přek. žákyně

16.30: koule muži

16.38: 800 m muži C

16.45: 800 m ženy B

16.53: slavnostní zahájení

17.03: 100 m ženy

17.10: tyč ženy

17.17: 100 m muži

17.30: 800 m ženy

17.38: oštěp mix

17.40: 800 m muži

17.55: výška ženy

18.00: 100 m přek. ženy

18.10: 200 m ženy

18.25: 200 m muži